"Як із Протасевичем": у Борисполі обшукують пасажирів літака з Тбілісі (відео)
За неофіційною інформацією, керівництву аеропорту надійшло повідомлення про бомбу на борту.
Пасажирів рейсового літака, який прилетів із Тбілісі до Борисполя, ретельно оглядають силовики зі службовими собаками.
Про це пише Страна.
Як розповідають пасажири рейсу Тбілісі-Бориспіль, з літака випускають по п'ять людей і кожного обнюхують собаки.
Один зі співрозмовників провів аналогію з Романом Протасевичем, якого затримали силовики після аварійної посадки літака RyanAir у Мінську.
"Така ж історія як була після посадки літака з Протасевичем у Мінську", — розповів один із пасажирів літака.
Пізніше з'явилася інформація, що частину пасажирів рейсу Тбілісі-Бориспіль привезли в будівлю аеропорту. За неофіційними даними, ретельну перевірку влаштували через повідомлення про бомбу на борту пасажирського літака.
"Ретельно обшукують кожного пасажира. Багаж вивантажили і будуть ймовірно також перевіряти окремо. Одного грузина після бесіди з працівниками аеропортових служб та із силовиками кудись повели", — заявив у коментарі журналістам інший пасажир.
Раніше Фокус розповідав, що 23 травня в аеропорту Мінська аварійну посадку здійснив літак RyanAir. Після приземлення білоруські силовики затримали опозиціонера Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.
Також Фокус повідомляв, що Україна закрила авіасполучення з Білоруссю після інциденту з літаком RyanAir і затриманням Романа Протасевича. В МЗС України також пригрозили Білорусі новими санкціями, якщо хоч один білоруський літак опиниться на території окупованого Росією Криму.