"Як із Протасевичем": у Борисполі обшукують пасажирів літака з Тбілісі (відео)

За неофіційною інформацією, керівництву аеропорту надійшло повідомлення про бомбу на борту.

Пасажирів рейсового літака, який прилетів із Тбілісі до Борисполя, ретельно оглядають силовики зі службовими собаками.

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Про це пише Страна.

Як розповідають пасажири рейсу Тбілісі-Бориспіль, з літака випускають по п'ять людей і кожного обнюхують собаки.

Один зі співрозмовників провів аналогію з Романом Протасевичем, якого затримали силовики після аварійної посадки літака RyanAir у Мінську.

"Така ж історія як була після посадки літака з Протасевичем у Мінську", — розповів один із пасажирів літака.

Пізніше з'явилася інформація, що частину пасажирів рейсу Тбілісі-Бориспіль привезли в будівлю аеропорту. За неофіційними даними, ретельну перевірку влаштували через повідомлення про бомбу на борту пасажирського літака.

"Ретельно обшукують кожного пасажира. Багаж вивантажили і будуть ймовірно також перевіряти окремо. Одного грузина після бесіди з працівниками аеропортових служб та із силовиками кудись повели", — заявив у коментарі журналістам інший пасажир.

[ + – ] Обшук пасажирів літака Тбілісі-Бориспіль

Раніше Фокус розповідав, що 23 травня в аеропорту Мінська аварійну посадку здійснив літак RyanAir. Після приземлення білоруські силовики затримали опозиціонера Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

Також Фокус повідомляв, що Україна закрила авіасполучення з Білоруссю після інциденту з літаком RyanAir і затриманням Романа Протасевича. В МЗС України також пригрозили Білорусі новими санкціями, якщо хоч один білоруський літак опиниться на території окупованого Росією Криму.