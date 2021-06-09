В Киеве перекрыли движение на мосту Метро из-за минирования, правый берег сковали пробки (фото)

По словам правоохранителей, на пешеходной зоне был обнаружен подозрительный предмет.

В среду, 9 июня, силовики полностью перекрыли движение на мосту Метро в Киеве из-за минирования.

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Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Киева.

Днем правоохранителям поступило сообщение, что в пешеходной зоне на мосту Метро был обнаружен подозрительный предмет.

На место оперативно прибыли патрули полиции, следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб и ведомств.

В пресс-службе Нацполиции Киева сообщают, что прибывшие на место правоохранители обеспечивают охрану прилегающей территории и проводят ее дополнительный осмотр на наличие возможных взрывоопасных предметов.

"Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация", — подытожили полицейские.

На правом берегу Киева после того, как силовики полностью перекрыли движение на мосту Метро, парализовано движение на центральных дорогах столицы.

[ + – ] Пробки Киева Фото: Скриншот с портала Infoportal.kiev.ua

Как сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, между мостом Метро и съездом с Парковой аллеи на расстоянии около 15 метров от дороги у забора пешеходной дорожки был обнаружен подозрительный предмет с мобильным телефоном и проводами, из-за чего правоохранители перекрыли движение.

"Прибыв на место происшествия проведя его осмотр установлено, что предмет состоял из АКБ солнечной батареи и моб. телефона lenovo. Взрывных устройств и веществ не обнаружено", — цитирует издание Страна замглавы МВД.

[ + – ] Минирование моста Метро Фото: Страна

Ранее Фокус сообщал, что в Борисполе обыскивают пассажиров самолета из Тбилиси. По неофициальной информации, руководству аэропорта поступило сообщение о бомбе на борту.

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