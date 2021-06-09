В Киеве перекрыли движение на мосту Метро из-за минирования, правый берег сковали пробки (фото)
По словам правоохранителей, на пешеходной зоне был обнаружен подозрительный предмет.
В среду, 9 июня, силовики полностью перекрыли движение на мосту Метро в Киеве из-за минирования.
Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Киева.
Днем правоохранителям поступило сообщение, что в пешеходной зоне на мосту Метро был обнаружен подозрительный предмет.
На место оперативно прибыли патрули полиции, следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб и ведомств.
В пресс-службе Нацполиции Киева сообщают, что прибывшие на место правоохранители обеспечивают охрану прилегающей территории и проводят ее дополнительный осмотр на наличие возможных взрывоопасных предметов.
"Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация", — подытожили полицейские.
На правом берегу Киева после того, как силовики полностью перекрыли движение на мосту Метро, парализовано движение на центральных дорогах столицы.
Как сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, между мостом Метро и съездом с Парковой аллеи на расстоянии около 15 метров от дороги у забора пешеходной дорожки был обнаружен подозрительный предмет с мобильным телефоном и проводами, из-за чего правоохранители перекрыли движение.
"Прибыв на место происшествия проведя его осмотр установлено, что предмет состоял из АКБ солнечной батареи и моб. телефона lenovo. Взрывных устройств и веществ не обнаружено", — цитирует издание Страна замглавы МВД.
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