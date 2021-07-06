В Киеве "заминировали" здание горсовета и требуют выкуп в Bitcoin (фото)

"Минер" обещает взорвать дом, если деньги не поступят на его кошелек в течение суток. Часть работников пришлось эвакуировать.

В Киевский городской совет во вторник, 6 июля поступило сообщение о минировании здания.

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Как проинформировал в Facebook заместитель Киевского городского головы Владимир Бондаренко, за обезвреживание "взрывчатки" потребовали выкуп в полбиткоина (приблизительно 470 тысяч гривен).

По мнению чиновника, минирование, скорее всего, вымышленное, однако часть людей из здания все же решили эвакуировать.

Согласно сообщению, опубликованному Бондаренко, "заминировал" здание некий Эдгар Казарян, проживающий, как он утверждает, по адресу проспект Владимира Маяковского, 88.

Он угрожает взорвать бомбу, "заложенную" в здании Киевского горсовета, если в течение 24 часов не получит 0,5 Bitcoin на кошелек, указанный в письме.

[ + – ] Сообщение о "минировании"

Также "минер" указал ссылку на "свое" фото.

На фотографии – мальчик в спортивном костюме, делающий селфи в квартире. Половина его лица скрыта смартфоном.

[ + – ] Предполагаемый минер

Напомним, 9 июня силовики полностью перекрыли движение на мосту Метро в Киеве из-за сообщения о минировании.

А в Запорожье пьяный мужчина угрожал подорвать ТРЦ и требовал миллион долларов.

Также мы писали, что в Харькове 4 июня "заминировали" сразу 14 больниц.