На Чернобыльскую АЭС прибыла полиция и спасатели из-за возможной террористической угрозы

На ЧАЭС прислали письмо с информацией о взрывчатке. Введен режим аварийной готовности и начали мероприятия по предотвращению угрозы теракта.

В среду, 28 июля, неизвестный отправил на электронную почту государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" письмо, в котором говорилось о том, что на территории промышленной площадки станции заложили взрывчатку. Об этом говорится на сайте предприятия.

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На место прибыли подразделения Службы безопасности Украины, Нацполиции, Нацгвардии и Государственной службы по чрезвычайной ситуации и совместно с персоналом эксплуатирующей организации в настоящее время проверяют сообщение.

Помимо этого, на предприятии объявили режим аварийной готовности, согласовали мероприятия и направленные на защиту персонала.

Службы начали мероприятия по предотвращению террористической угрозы.

В то же время издание "Сегодня" приводит заявление руководителя полиции Яна Обожелянского, по словам которого угрозы взрыва нет.

"Информация о наличии взрывчатки на ЧАЭС не подтвердилась. Кстати, в прошлом году было несколько подобных сообщений. В этот раз сообщение пришло в электронном виде на адрес ЧАЭС", – отметил правоохранитель.

Следует отметить, что ложные сообщения о минировании — частое для Украины явление. Например, 6 июля в Киевский городской совет во вторник поступило сообщение о минировании здания, которое также не подтвердилось. При этом "минер" обещает взорвать дом, если деньги не поступят на его кошелек в течение суток. Часть работников пришлось эвакуировать.

В Запорожье пьяный мужчина угрожал подорвать ТРЦ и требовал миллион долларов.

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