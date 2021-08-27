Отримали лист на пошту. Печерський суд у Києві евакуювали через можливе мінування

Відправлений рятувальникам лист призвів до того, що евакуювати довелося 120 чоловік. Якщо бомбу не знайдуть, винуватцю загрожує до 8 років тюремного ув'язнення.

Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування Печерського районного суду Києва, яка надійшла рятувальникам у п'ятницю, 27 серпня. Будівлю евакуйовано. Про це з посиланням на заяву прессекретаря Шевченківського управління поліції столиці Анни Зубарєвої повідомляє "РБК-Україна".

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За даними журналістів, на місці події вже працюють поліцейські і вибухотехніки, фахівці перевіряють на предмет наявності вибухівки будівлю суду, розташовану за адресою вул. Володимирська, 15.

"З будівлі працівниками судової охорони евакуйовані 120 чоловік", — сказала представниця поліцейських.

Як повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна", повідомлення про мінування будівлі суду сьогодні надійшло на електронну пошту Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У разі, якщо в ході перевірки вибухівка в будівлі суду знайдена не буде, слідчі можуть почати розслідування за статтею про завідомо неправдиве повідомлення про мінування, згідно з якою зловмисникові буде загрожувати тюремне ув'язнення на термін від 4 до 8 років.

Нагадаємо, нещодавно "мінер" обіцяв підірвати будівлю Київської міськради, якщо на його біткоїн-гаманець не надійдуть близько 470 тисяч гривень.

Також ми повідомляли про серію "мінувань" лікарень у Харкові. Усього довелося евакуювати 14 медустанов.