Получили письмо на почту. Печерский суд в Киеве эвакуировали из-за возможного минирования

Отправленное спасателям письмо привело к тому, что эвакуировать пришлось 120 человек. Если бомбу не найдут, виновнику грозит до 8 лет тюремного заключения.

Правоохранители проверяют информацию о заминировании Печерского районного суда Киева, которая поступила спасателям в пятницу, 27 августа. Здание эвакуировано. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря Шевченковского управления полиции столицы Анны Зубаревой сообщает "РБК-Украина".

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По данным журналистов, на месте происшествия уже работают полицейские и взрывотехники, специалисты проверяют на предмет наличия взрывчатки здание суда, расположенное по адресу ул. Владимирская, 15.

"Из здания работниками судебной охраны эвакуированы 120 человек", — сказала представитель полицейских.

Как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", сообщение о минировании здания суда сегодня поступила на электронную почту Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В случае, если в ходе проверки взрывчатка в здании суда найдена не будет, следователи могут начать расследование по статье о заведомо ложном сообщении о минировании, согласно которой злоумышленнику будет грозить тюремное заключение на срок от 4 до 8 лет.

Напомним, недавно "минер" обещал взорвать здание Киевского горсовета, если на его биткоин-кошелек не поступят около 470 тысяч гривен.

Также мы сообщали о серии "минирований" больниц в Харькове. Всего пришлось эвакуировать 14 медучреждений.