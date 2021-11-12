"Будут стрелять снайперы": журналистам во Львове запретили смотреть в окна из-за визита Зеленской

Снайперские группы на крышах будут следить за безопасностью первой леди.

Львовским журналистам запретили выглядывать в окна из-за официального визита первой леди Елены Зеленской. Об этом в своем Facebook сообщил местный журналист Василий Терещук.

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По его словам, к ним редакцию пришли сотрудники полиции Львова и предупредили, чтобы они не выглядывали в окна, поскольку в город приехала супруга президента Елена Зеленская.

"В связи с этим (с приездом первой леди — ред.) на крышах сидят снайперы и они будут стрелять, если мы проигнорируем предупреждение", — процитировал Василий Терещук полицейских и отметил, что таких мер безопасности для первой леди не было даже во времена президентства Виктора Януковича.

Подытоживая, журналист выразил надежду, что Елена Зеленская как можно быстрее покинет Львов.

[ + – ] Визит Елены Зеленской во Львов

О приезде первой леди Елены Зеленской во Львов также рассказал главный редактор местного издания "Ратуша" Николай Савельев. По его словам, полицейские дежурят повсюду и опасаются, что кто-то может открыть стрельбу с чердака .

"В коридорах – полиция, во дворике – полиция, на улице – полиция. Кто-то не закрыл окно на чердаке – а во Львов должен приехать первая леди. Боятся, что кто-то из этого окна стрельнет в нее", — добавил Николай Савельев.

[ + – ] Снайперы будут охранять Елену Зеленскую во время визита во Львов

Блогер и член Национального союза журналистов Роман Андрусяк отметил, что таких беспрецедентных мер безопасности не было даже во время официального визита Папы Римского во Львов.

По его словам, во время визита Иоанна Павла II, который состоялся в июне 2001 года, он спокойно сидел на подоконнике своего офиса и смотрел за мероприятием.

[ + – ] Снайперы будут охранять Елену Зеленскую во время визита во Львов

Пользователи с юмором отреагировали на привлечение снайперов во время визита Елены Зеленской во Львов и высмеяли первую леди за такие меры безопасности.

"Мстят гады за то, что львовяне не голосовали за весь этот зверинец", "Дико…", "Маразм крепчает", "Ее на прицеле снайперы держат? До чего дожили! Это добрые люди предупредили, чтобы вы случайно не попали пол огонь! Поблагодарите их", "Надо нацепить на грудь табличку "Я не порохобот", тогда не подстрелят!", — написали они в комментариях под публикацией.

[ + – ] Снайперы для Елены Зеленской

[ + – ] Снайперы для Елены Зеленской

Отметим, что первая леди Елена Зеленская с официальным визитом пробудет во Львове с 12 по 13 ноября. Супруга главы государства приехала для участия в четвертом региональном форуме "Реформа системы школьного питания", на котором также будут присутствовать глава Минздрава Виктор Ляшко, министр образования Сергей Шкарлет, основатель проекта "Новое школьное питание" Евгений Клопотенко и другие высокопоставленные гости.

Ранее Фокус сообщал, что в СБУ обратился бездомный и предупредил о возможном покушении на Владимира Зеленского. Мужчина одолжил телефон у работницы Киево-Печерской лавры и предупредил, что знает об угрозе убийства главы государства.

Также Фокус рассказывал, что СБУ расследует шесть фактов посягательства на жизнь президента.