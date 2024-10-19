Тюрьма до восьми лет: в ВСУ предупредили блогеров и СМИ о наказании за искажение действий ТЦК

Командование Сухопутных войск напомнило журналистам и блогерам об ответственности за распространение непроверенной и спекулятивной информации о действиях терцентров комплектования во время мероприятий мобилизации. Возможная ответственность за такие действия — от 5 до 8, или даже до 15 лет тюрьмы.

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Сотрудники средств массовой информации, а также блогеры, не должны распространять в интернет-пространстве "спекулятивных" материалов о действиях территориальных центров комплектования (ТЦК) и процессе мобилизации в Украине. Если они будут делать такие публикации, то будут препятствовать работе ВСУ и могут стать фигурантами уголовного производства. Об ответственности за рассказы о действиях военкоматов говорится в заметке на странице в Facebook Сухопутных войск ВСУ.

Днем 19 октября украинское командование обратилось к СМИ и блогерам. Сначала им напомнили, что в Украине действует закон об усилении мобилизации и правил воинского учета. В соответствии с принятыми нормами работают терцентры комплектования, которые занимаются призывом граждан на службу в армию. Параллельно органы власти проводят информационную кампанию, в которой разъясняют меры мобилизации и опровергают искаженную и непроверенную информацию, которая распространяется, в частности, в сети. Командование объяснило, что распространение такой искаженной информации, если оно происходит с умыслом, может привести к уголовной ответственности. В заметке указано, что работники медиа и блогеры могут стать фигурантами уголовных дел по ст. 114-1, в которой говорится о препятствовании ВСУ.

"Напомним, что любые искажения и манипулятивные толкования требований действующего законодательства Украины относительно мобилизационных мероприятий или распространение не правдивой (компрометирующей) информации служит лишь одной единственной цели — подрывать доверие общества к государственным институтам и Силам обороны Украины в целом", — отметило командование Сухопутными войсками.

В то же время указывается, что каждое замечание к вероятным нарушениям ТЦК принимается во внимание, изучается, и действиям военкоматов "предоставляется надлежащая правовая оценка со всеми санкциями, которые предусматривает действующее законодательство Украины".

Мобилизация в Украине — командование ВСУ о распространении искаженной информации Фото: Скриншот Мобилизация в Украине — командование ВСУ об ответственности СМИ об ответственности СМИ Фото: Скриншот

Согласно ст. 114-1 Уголовного кодекса за препятствование законной работе ВСУ фигуранты могут получить тюремное заключение на срок от пяти до восьми лет. Если это препятствование привело к гибели людей — от 8 до 15 лет, указано в тексте на портале Верховной Рады.

Отметим, Фокус писал об инцидентах, которые происходили между военкомами и гражданами во время проверки документов и вручения повесток, и о реакции руководителей ТЦК. Один из таких случаев произошел 16 октября в Одесской области в селе Беляевка. В одесском Telegram-канале опубликовали видео конфликта между тремя военкомами и двумя гражданскими. После этого появилась реакция Одесского областного терцентра комплектования. Указывается, что была угроза для здоровья работников ТЦК, поэтому обоих граждан задержали, а в отношении действий военкома ведется служебное расследование.

Напоминаем, 17 октября адвокат рассказал, как следует вести себя военнообязанным во время проверки документов ТЦК. 19 октября вице-премьер Ольга Стефинишна объяснила, как относится к рейдам военкоматов по развлекательным заведениям Украины.