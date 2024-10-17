Массовые рейды ТЦК: юрист объяснил, как действовать при встрече с военкомами

Если во время задержания было совершено насилие, то такие действия можно обжаловать в суде и обратиться в полицию.

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Военнообязанные украинцы во время встречи с представителями территориальных центров комплектования (ТЦК) обязаны показать военно-учетные документы (ВОД). В процессе общения с военкомами они имеют право интересоваться нормами закона, вести видеозапись и записывать имена свидетелей инцидента. Об особенностях общения с ТЦК юрист Дмитрий Франчук рассказал "РБК-Украина".

Рейды ТЦК — как действовать военнообязанным

Франчук перечислил права и обязанности военнообязанных во время встречи с военкомами, которые начали проводить массовые рейды по людным местам. По мнению юриста, такие действия вызывают тревогу и поэтому нужно действовать в соответствии с определенным алгоритмом, чтобы не было проблем или чтобы потом их было легче решить.

"Чтобы защитить свои права и избежать недоразумений, важно знать, как действовать в таких ситуациях", — пояснил юрист журналистам.

Как действовать во время рейда ТЦК?

Граждане обязаны показать военкомам военно-учетные документы и предъявить удостоверение личности. Важно во время военного положения всегда иметь при себе паспорт (ID-карту), водительское удостоверение и т.д., отметил Франчук.

Граждане имеют право:

проверить, верно ли заполнена повестка (указаны ли правильные данные, есть ли подпись ответственного лица) и законно ли действуют военкомы;

фиксировать действия сотрудников терцентров комплектования. Юрист объяснил, что вполне законно вести видеозапись и записывать имена свидетелей, которые видели все детали общения;

требовать, чтобы военкомы показали удостоверение. В удостоверении должны быть указаны фамилия и имя проверяющего, его должность — все эти данные гражданин может записать. Также следует зафиксировать, когда и где состоялся рейд;

интересоваться, согласно какому закону или приказу проводится проверка;

обратиться к юристу, если есть сомнения в законности действий сотрудников ТЦК.

Чего не должно быть во время рейда ТЦК:

военнообязанным не нужно вести себя агрессивно, сопротивляться, избегать встречи с военкомами, подписывать какие-то документы без ознакомления;

если гражданин сомневается в правомерности действий ТЦК, то может отказаться подписывать документы "до выяснения обстоятельств";

военкомы не уполномочены задерживать граждан, если на это нет оснований;

если во время задержания были давление и угрозы, то по этому поводу можно обратиться в суд, пожаловаться в полицию.

"Старайтесь не избегать общения с представителями ТЦК, это может ухудшить ситуацию и привести к серьезным юридическим последствиям. Если вас принудительно удерживают, это может быть нарушением прав", — подчеркнул юрист.

Отметим, начиная с 11 октября терцентры комплектования начали проводить массовые рейды в развлекательных и торговых центрах Львова, Одессы, Днепра, Кривого Рога, Киева, на Закарпатье и тому подобное. Например, 12 октября они посетили спортзал во Львове: проверяли документы у мужчин и задерживали граждан, которые не обновили военно-учетные данные.

Напоминаем, народный депутат Александр Федиенко объяснил, почему активизировались военкомы, и озвучил свое отношение к 6 млн мужчин, которые не обновили данные. Между тем представитель Киевского городского ТЦК Лариса Козак сообщила, какой эффект имеют рейды ТЦК.