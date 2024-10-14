ТЦК и полиция ловят мужчин в спортзалах, ресторанах и в клубах: что получат ВСУ по итогам облав

Бусификация мужчин, отдыхающих в развлекательных заведениях, на первый взгляд выглядит как попытка справедливой мобилизации и разрушение тезиса "война для бедных". Но украинцев возмутили рейды, ведь богатые все равно держатся подальше от фронта. Фокус выяснил, зачем было устраивать показательные акции.

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Массовые облавы представителей ТЦК и полиции начались в конце прошлой недели. Объектами пристального внимания стали торговые центры, ночные клубы, спортзалы и другие места развлечений. Началась история с вечернего рейда 11 октября на концерте группы "Океан Эльзы", посвященной ее 30-летию. Работники ТЦК ждали ценителей творчества Святослава Вакарчука у выхода из Дворца спорта для проверки документов.

Cудя по видео, часть мужчин "бусифицировали", кому повезло больше — смотрели на происходящее и кричали "ганьба". Певец не спешил с реакцией и лишь порадовался тому, что многие приходят слушать его музыку.

"Для нас это большой праздник. Эти 30 лет были очень важными. Мы очень благодарны людям за эти 30 лет… Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка", — сообщил Вакарчук.

Группа хотела отметить юбилей пятью концертами 11, 12, 13, 15 и 16 октября. Фанаты группы соответствующе оценили рейд: на сайте OLX появилось много объявлений на продажу билетов со скидками.

Другой не менее интересный пример — явка военкомов и полиции 12 октября в Черкасскую областную филармонию на концерт стендап-комика Антона Тимошенко. К слову, артист на каждом концерте проводит сбор денег на нужды ВСУ.

Аналогичные события произошли на Западной Украине: сотрудников ТЦК видели на крупнейшем горнолыжном курорте Буковель, на автобазаре под Ивано-Франковском и в ресторанах Яремче. Очевидно, никто в ходе проверок не думал об уплате бизнесом налогов, за которые финансируется, в том числе, содержание армии.

Иногда в ходе рейдов были исключительные случаи: в Харькове на Южном вокзале ТЦК пытались "упаковать" 16-летнего парня. На видео в соцсетях можно увидеть, как военные заносят подростка в бус, но прохожим удается его освободить.

"Спасаем Украину от кремлевских захватчиков": власти одобряют рейды ТЦК?

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО заявил, что сотрудники ТЦК "действовали в рамках полномочий" во время массовых облав и задержаний. Видео и фото в сети специалисты ЦПД считают манипуляциями. Вражеские медиа представляют ситуацию в Украине как "беззаконие" и пытаются придать событию больше значения, чем нужно.

"Общая мобилизация — единственный способ спасти страну от кремлевских захватчиков, сотрудники ТЦК действуют в рамках полномочий", — утверждают в центре.

В Верховной Раде объясняли облавы ТЦК "несознательностью военнообязанных". По словам члена комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко, около 6 миллионов украинцев не обновили данные. Уклонисты предпочитают платить штрафы и прятаться, пока действующие военные выполняют задачи на фронте.

Озвученная статистика идет вразрез с тем, что говорил коллега нардепа по комитету Федор Вениславский 26 июня 2024 года. Политик рассказывал, что закон об ужесточении мобилизации эффективен: большинство украинцев обновили данные, а темпы мобилизации "начали отвечать ожиданиям Минобороны и Генштаба ВСУ".

"В стране идет война, не надо забывать об этом. В Киеве и других тыловых городах думают, что все закончится в конце 2024 года. Но нет, я прогнозирую многолетнюю войну", — говорит Фокусу Федиенко.

Кроме согласия с рейдами ТЦК политик ставит вопрос о грамотных ротациях внутри ВСУ. Обученные и прошедшие боевое слаживание военные по неизвестным причинам не меняют коллег на передовой.

Нардеп опровергает тезисы о непривлечении правоохранителей к боевым действиям: до 20% из них воюют, речь идет о 12-й бригаде спецназначения "Азов", 13-й бригаде Нацгвардии "Хартия", батальонах "Днепр-1", "Днепр-2" и других подразделениях.

"В моем округе была водная полиция, но выход на воду запрещен. Всех отправили в учебные центры ВСУ. Происходит ротация, в рядах полицейских имеются потери. Не стоит забывать, что еще нужны люди, чтобы контролировать оборот оружия и увеличение преступности в Украине", — комментирует нардеп Фокусу.

Федиенко не знает, как заставить население Украины воевать и отрицает практику введения заградотрядов. Армии России, по его оценкам, столь жесткие меры не помогли.

В будущем не желающие воевать встретятся с участниками полномасштабной войны и последние спросят, почему они не пополнили ряды ВСУ. Разница во взглядах чревата огромным кризисом внутри общества, предостерегает политик.

Легкий заработок ТЦК: кому выгодны облавы

Рейды военных и полиции по заведениям досуга не могут иметь цели пополнения войска, ведь "никто из мажоров на передовой не окажется по тысяче и одной причине", отмечает политтехнолог Олег Постернак.

"Цель — выровнять впечатление, что нынешняя оборонительная война — дело только бедных… Проблема не в замысле, а в политической искусственности выполнения. Если ставится целью коммуникационный сигнал обществу относительно баланса справедливости в этой войне, начинать желательно с представителей высшего политического класса, их детей и родственников", — полагает он.

Стихийная мобилизация вредна с точки зрения коммуникации с обществом: украинцы не видят в показательных рейдах справедливую мобилизацию. Нужен президентский запрет на уличную мобилизацию минимум на полгода, считает политолог Игорь Рейтерович.

ТЦК и полиция, по убеждению эксперта, наносят своими действиями сильный информационный удар по стране. Украинцы не воспринимают подобную практику, а российские пропагандисты перекручивают и в несколько раз преувеличивают факты. Далее в украинском информпространстве оказываются новости с искаженными нарративами.

"Основная ответственность за провал политики коммуникации лежит на властях. Еще в 2023 году надо было говорить правду, что нужно больше людей в ВСУ. А нам рассказывали что все под контролем и "скоро будем в Крыму". Со временем люди узнали правду, это стало шоком. Многие обиделись на обман и не желают иметь дело с армией", — говорит он Фокусу.

Рейтерович советует верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому ввести мораторий на уличную мобилизацию на несколько месяцев. Если в этот срок люди не обновят данные, тогда стоит устраивать поквартирные обходы.

"Нежелающие воевать всегда будут. Главное, чтобы они не ухудшали ситуацию внутри и не подрывали деятельность военных", — объясняет аналитик.

По мнению старшего партнера адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислава Кравца, стихийные рейды ТЦК свидетельствуют о провале процессов мобилизации и воинского учета.

"Бессмысленно бегать по улицам и хватать людей, когда уже всех оцифровали. Создается видимость работы, говорить о повышении уровня мотивации в армии не приходится", — констатирует он.

Утверждения о том, что рейды — это российское ИПСО, означает замалчивание ухудшений ситуации с мобилизацией и воинским учетом. По словам юриста, следует отказаться от "дикой" мобилизации, чтобы уменьшить степень уклонения от службы и случаи самовольного оставления частей.

Рейды ТЦК и полиции, как говорит Кравец, сопровождаются фактами коррупции. Скоро украинцы увидят фотографии миллионов долларов в кабинетах ТЦК. Причем случаи быстрого обогащения отличаются от примера руководителя (МСЭК) Хмельницкой области Татьяны Крупы. Чиновнице и ее семье удалось собрать 6 млн долларов за годы работы.

"Украинские военкомы мгновенно становятся миллионерами. У них нет бизнесов и недвижимостей, откуда такой заработок? Была "перезагрузка" ТЦК, туда взяли людей якобы с фронта. Результаты реформы мы видим", — добавляет он.

Облавы по общественным местам продолжатся до начала 2025 года с целью выполнить мобилизационные показатели. Вопрос остановки важных предприятий и сфер бизнеса никого не интересуют, подчеркнул адвокат.

Напомним, во Львове военкомы и полиция наведались в спортивный зал сети Sportlife. Мужчины в камуфляже и в масках задерживали одного из клиентов сети.

Фокус ранее писал, что часть военных ВСУ поддержали действия ТЦК, назвав задержания после концерта Вакарчука "черным днем для уклонистов". Боец 24-й ОШБр Станислав Бунятов считает, что украинцы должны выбирать подразделения для службы.