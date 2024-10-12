Явились в филармонию: ТЦК и полиция пришли на концерт комика Антона Тимошенко (видео)

Военкомы и полиция проверяли документы и обновление данных у мужчин, пришедших на концерт популярного стендап-комика. Примечательно, что Антон Тимошенко собирает миллионы на нужды ВСУ.

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Сотрудники ТЦК и полицейские пришли 12 октября на концерт популярного стендап-комика Антона Тимошенко в Черкасской областной филармонии. Видео рейда распространили местные Telegram-каналы.

Военкомы и полиция проверяли документы и обновление данных у мужчин. Очевидцы удивились таким действиям и говорили, что Тимошенко собирает и передает миллионы на нужды ВСУ.

На видеокадрах можно увидеть, как в здании филармонии военкомы подходят к гостям концерта и общаются с мужчинами.

Выступление комика началось в 18.00. В анонсе выступления говорилось о шутках про туры по Америке, коррупцию, программу Work&Travel, восстание машин, экономию и Дональда Трампа. Как правило, на концертах Тимошенко проводят благотворительные аукционы с целью сбора денег на нужды ВСУ.

Сам Антон Тимошенко еще не высказывался по поводу рейда ТЦК и полиции.

Отметим, что "облавы" ТЦК продолжаются во всех городах Украины. Военные и полицейские заходят в клубы, рестораны и спортзалы в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах.

Напомним, 12 октября военкомы пришли в спортивный зал сети Sportlife во Львове. В ходе проверок задерживали мужчин, которые не обновили учетные данные.

Днем ранее во Львове военкомы наведались в ночной клуб EROS Show Bar. Представители городской власти назвали облаву "справедливой мерой" по мобилизации.