Сотрудники ТЦК провели рейд в ночном клубе в центре Львова: что известно (фото)

В ночном клубе EROS Show Bar сотрудники ТЦК провели проверку военно-учетных документов посетителей. Во Львовском "военкомате" отметили, что в городе проводят мероприятия по оповещению военнообязанных граждан.

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В пятницу вечером, 11 октября, мобилизационные мероприятия представители территориального центра комплектации и соцподдержки провели во Львове. Об этом сообщил депутат городского совета Игорь Зинкевич, который опубликовал фото из ночного клуба EROS Show Bar, что находится на площади Рынок, в самом центре города, и позиционирует себя как заведение "совершенно нового формата развлечений".

На кадрах заметны посетители клуба и люди в военной форме вместе с полицейскими, которые закрывают лица балаклавами.

Игорь Зинкевич назвал рейд ТЦК и полиции "справедливыми мерами" по мобилизации и выразил надежду, что это было только начало работы.

Позиция ТЦК

В Украине проходят мероприятия по мобилизации военнообязанных граждан Украины и военнослужащие ТЦК и СП во Львовской области совместно с работниками правоохранительных органов проводят оповещение военнообязанных граждан относительно воинского учета во время действия военного положения, отметили в "военкомате".

Как говорится в сообщении, ТЦК и СП заинтересован в сохранении прозрачности процесса оповещения и пытается постоянно совершенствовать свою работу. Поэтому, как подчеркивается, правоохранительные органы привлечены с целью предупредить и исключить любые спекуляции или провокации при процессе оповещения.

Начальник Львовского ОТЦК и СП полковник Денис Сахацкий призвал граждан реагировать корректно на просьбу представителей ТЦК и СП или работников правоохранительных органов предоставить для проверки военно-учетные документы. Он подчеркнул, что за препятствование их работе предусмотрена административная ответственность.

Напомним, 11 октября во Дворце спорта в Киеве состоялся концерт группы "Океан Эльзы". После выступления у выхода посетителей уже ждали работники ТЦК.

После облавы люди начали "сбрасывать" свои билеты на следующие мероприятия, которые должны состояться на днях.