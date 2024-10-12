После рейда ТЦК: в сети люди продают билеты на концерт группы "Океан Эльзы" в Киеве (фото)

Билеты продаются на 12-13 октября. Цена стартует от 600 гривен.

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После облавы сотрудников ТЦК и СП у Дворца спорта на посетителей концерта группы "Океан Эльзы", люди начали продавать свои билеты на следующие мероприятия. Об этом свидетельствуют объявления на сайте OLX.

Так, билеты продаются на 12-13 октября. Цена стартует от 600 гривен.

Люди продают билеты на концерт "Океан Эльзы" Фото: Скриншот

Люди продают билеты на концерт "Океан Эльзы" Фото: Скриншот

Облава ТЦК в Киеве: что известно

Ранее сообщалось, что в Киеве вечером, 11 октября, состоялся концерт группы "Океан Эльзы". После концерта у выхода из Дворца спорта посетителей ждали работники ТЦК. На обнародованных видео видно, как мужчины в военной форме проверяют документы у тех, кто вышел из заведения.

Также сообщалось, что представители ТЦК и СП провели рейды в клубах, ресторанах и кафе разных городов. К примеру, по словам журналистов, в центре Днепра была перекрыта улица с общепитами и ночными клубами. Мужчин, у которых были проблемы с документами, задержала полиция. В ТЦК официально никак не комментировали ситуацию.