ТЦК провели массовые рейды в клубах и ресторанах Украины: что известно (видео)

По словам журналистов, в центре Днепра была перекрыта улица с общепитами и ночными клубами. Мужчин, у которых были проблемы с документами, задержала полиция. В ТЦК официально никак не комментировали ситуацию.

Related video

Представители ТЦК и СП провели рейды в клубах, ресторанах и кафе разных городов. Фокус собрал все, что известно и действиях военных и полиции.

Рейд в Хмельницком

Представителей ТЦК заметили возле клубов и ресторанов в Хмельницком. Об этом сообщает местное издание Хмельницкий Live.

Отмечается, что военные и полиция зашли в заведение "ПаПаПаб".

"ТЦК в ПаПаПабе, систематически нарушающем комендантский час", — сказано в сообщении.

Кроме того, представителей ТЦК заметили также в спортивных залах города.

Рейд в Днепре

Также, как сообщает "Суспільне", рейд военнослужащие ТЦК вместе с правоохранителями провели рейд в Днепре.

"Сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с сотрудниками полиции проверяют военно-учетные документы и паспорта у мужчин. Перекрыта улица с общепитами и ночными клубами в центральной части города", — сказано в сообщении.

Как рассказали журналистам очевидцы, несколько мужчин, у которых выявили проблемы с документами или они просто отказывались их показать, правоохранители задержали. В полиции же отметили, что операция по проверке документов длилась два часа и закончилась к началу комендантского часа в полночь.

Рейд в Харькове

Местные Telegram-каналы сообщили о том, что в Харькове в одном из местных заведений представителями ТЦК также был задержан мужчина.

Рейд ТЦК в Киеве: что известно

Напомним, в Киеве вечером, 11 октября, состоялся концерт группы "Океан Эльзы". После концерта у выхода из Дворца спорта посетителей ждали работники ТЦК. На обнародованных видео видно, как мужчины в военной форме проверяют документы у тех, кто вышел из заведения.

Позже журналисты ТСН сообщили, что ТЦК побывали с рейдом в киевских заведениях Goodwine и Avalon. Деталей пока неизвестно

Реакция ТЦК и СП

Отметим, что в территориальных центрах комплектования на момент публикации никак официально не прокомментировали рейды.

Напомним, в Раде объяснили, почему нецелесообразно мобилизовать мужчин старше 50. Нардеп Федор Вениславский считает, что есть только два основания для мобилизации мужчин старше 50 лет в ряды ВСУ — если кандидат имеет дефицитную учетную специальность и если такие люди будут служить в тыловых подразделениях.