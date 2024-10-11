Экономическое бронирование от мобилизации: СМИ узнали, что планируют в Кабмине

По данным журналистов, экономическое бронирование могут реализовать двумя способами: через принятие закона в Верховной Раде или постановлением Кабмина.

Related video

Экономическое бронирование в Украине все же планируют продлить, но чуть позже — возможно, в конце 2024-го или в начале 2025 года, потому что сейчас идет мобилизация. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на собственные информированные источники.

По словам источников, власть не отказалась от идеи "экономической брони", а сроки возвращения к этому вопросу будет зависеть от темпов мобилизации и ситуации на фронте.

"Еще летом было заявлено о концепции "воюй или работай", об этом говорили и президент, и глава правительства. Ничего с того времени не изменилось, то есть, есть политическое решение. Но сейчас в фокусе внимания — мобилизация, поскольку враг давит на фронте. Как вы представляете сейчас сказать мобилизованным, что принято решение о бронировании, где критерием являются зарплаты или уплаченные налоги?", — сказал один из собеседников издания.

Журналисты уточнили, что одним из вариантов "экономической брони" может быть ее ежемесячное продление при уплате соответствующего уровня налогов. Здесь речь идет о налоге на доходы физических лиц.

Также источники сообщили "РБК-Украина" о том, что экономическое бронирование может быть реализовано как через принятие закона в Верховной Раде, так и через постановление Кабинета министров.

Авторы материала подчеркнули, что сейчас во власти склоняются к тому, что эту норму все же следует провести через парламентский зал.

"Законодательные инициативы есть, они зарегистрированы в парламенте, но еще не было голосования даже в первом чтении. Хотя, безусловно, в неофициальном общении нардепы обсуждают целесообразность принимать закон, который позволит экономическое бронирование", — говорится в материале.

Напомним, 10 октября Даниил Гетманцев заявил, что экономическое бронирование в Украине точно заработает в текущем году.

Также Фокус писал, что ожидает военнообязанных, если в Украине введут модель экономического бронирования от мобилизации.