Когда в Украине заработает экономическое бронирование от мобилизации: Гетманцев ответил (видео)

Экономическое бронирование не будет предусматривать официальный "откуп" от армии. Это будет, как отметил нардеп Даниил Гетманцев, реализация принципа "или воюй, или работай".

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В Украине в текущем году точно заработает экономическое бронирование. Такое мнение в подкасте ASATrьопс высказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Причем, по его словам, это не будет делаться таким образом, что "заплатил деньги — не идешь в армию". Это будет реализация принципа "работай или воюй" Кабинета министров.

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Воюй или работай: Шмыгаль раскрыл детали экономического бронирования

"Одним из критерием будет "белая" заработная плата, а другим критерием будет соответствующая отрасль, перечень которых будет расширен", — отметил Гетманцев.

Впрочем, он отказался рассказывать подробности, поскольку к этой инициативе, по его словам, он не причастен.

Напомним, Кабинет министров Украины принял протокольное решение, которым до 15 ноября приостановил действие критериев для бронирования военнообязанных работников. Решение также предусматривает аннулирование отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации в случае выявления фактов необоснованного бронирования.

Причиной приостановления этой инициативы якобы стало возмущение президента Владимира Зеленского из-за количества забронированных от мобилизации украинцев, после чего власть инициировала проверку решений об определении критически важных предприятий и организаций.

4 октября народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что решение об экономическом бронировании в Украине уже принято. По его словам, рассматриваются три его модели.

Фокус вместе с экспертами рассмотрел варианты законопроектов об экономическом бронировании и что они предусматривают.