Процедуру бронирования пересмотрят: что не понравилось Зеленскому и что изменится

До 15 ноября в Украине частично остановили признание компаний критически важными, что дает право бронировать работников. Источники СМИ в правительстве сообщили, что президента возмутило количество забронированных граждан.

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Кабинет министров до 15 ноября приостановил действие критериев, по которым определяют критически важные для экономики компании. Причиной стало возмущение президента Владимира Зеленского из-за количества забронированных от мобилизации украинцев. Об этом в комментарии "Экономической правде" 9 октября рассказал неназванный собеседник в правительстве.

"Президент был на совещании. Возмущался, что забронировали 1,5 миллиона", — рассказал источник, комментируя причину принятия решения.

Также собеседники в правительстве подтвердили журналистам правдивость опубликованного документа и факт его принятия.

Что именно изменилось?

Согласно выписке из протокола Кабмина, временно возможность определять критически важные компании остается только у министерств. Другие государственные органы, в том числе обладминистрации, от таких решений должны пока воздержаться.

"Остановка до 15 ноября 2024 года действия положений Критериев и порядка, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики", — говорится в документе, который обнародовали в СМИ.

Когда будут аннулировать отсрочку?

Предполагается, что в случае выявления фактов необоснованного бронирования отсрочки от мобилизации будут аннулировать. До 15 ноября местные администрации совместно с ТЦК должны провести аудит уже принятых решений о признании компаний критически важными, а Минэкономики и Минобороны обязали подготовить проект постановления о разрешении таких проверок и пересмотра решений.

Обнародованный в СМИ документ Фото: The Page Обнародованный в СМИ документ Фото: The Page

То есть было частично приостановлено не бронирование непосредственно работников, а признание компаний критически важными, что наделяет их таким правом. Если критерии пересмотрят, часть предприятий может потерять свой статус, и их работники соответственно тоже.

Остаются ли в силе уже предоставленные брони?

Сейчас брони украинцев — действующие, а уже признанные критическими компании сохраняют право на бронирование. Если же будет выявлена необоснованность предоставления отсрочки конкретным гражданам, бронь будет потеряна.

Как получить бронь от мобилизации?

В Украине запустили процедуру бронирования работников через "Дію", как альтернативу подаче бумажных документов. Руководители компаний могут подавать списки военнообязанных с электронной подписью, а система автоматически проверяет данные о них в реестре "Оберіг", факт официального трудоустройства и статус предприятия. Ответ о результате рассмотрения приходит в течение суток.

Напомним, 8 октября в Кабмине обязали почтальонов вручать повестки лично. Если адресат получать документ отказывается, работники почты будут делать специальную отметку.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что 9 октября Верховная Рада запретила мобилизацию украинцев в возрасте 18-25 лет, которые автоматически признавались военнообязанными из-за полученного ранее статуса "ограниченно годных".