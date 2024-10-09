Процедуру бронювання переглянуть: що не сподобалося Зеленському і що зміниться

До 15 листопада в Україні частково зупинили визнання компаній критично важливими, що надає право бронювати працівників. Джерела ЗМІ в уряді повідомили, що президента обурила кількість заброньованих громадян.

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Кабінет міністрів до 15 листопада призупинив дію критеріїв, за якими визначають критично важливі для економіки компанії. Причиною стало обурення президента Володимира Зеленського через кількість заброньованих від мобілізації українців. Про це у коментарі "Економічній правді" 9 жовтня розповів неназваний співрозмовник в уряді.

"Президент був на нараді. Обурювався, що забронювали 1,5 мільйона", — розповіло джерело, коментуючи причину ухвалення рішення.

Також співрозмовники в уряді підтвердили журналістам правдивість опублікованого документа та факт його ухвалення.

Що саме змінилось?

Відповідно до витягу з протоколу Кабміну, тимчасово можливість визначати критично важливі компанії залишається тільки у міністерств. Інші державні органи, зокрема обладміністрації, від таких рішень мають поки утриматись.

"Зупинення до 15 листопада 2024 року дії положень Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки", — йдеться у документі, який оприлюднили в ЗМІ.

Коли анулюватимуть відстрочку?

Передбачається, що у разі виявлення фактів необґрунтованого бронювання, відстрочки від мобілізації анулюватимуть. До 15 листопада місцеві адміністрації спільно з ТЦК мають провести аудит вже ухвалених рішень щодо визнання компаній критично важливими, а Мінекономіки та Міноборони зобов’язали підготувати проєкт постанови щодо дозволу таких перевірок та перегляду рішень.

Оприлюднений у ЗМІ документ Фото: The Page Оприлюднений у ЗМІ документ Фото: The Page

Тобто було частково призупинене не бронювання безпосередньо працівників, а визнання компаній критично важливими, що наділяє їх таким правом. Якщо критерії переглянуть, частина підприємств може втратити свій статус і їхні працівники, відповідно, теж.

Чи залишаються чинними вже надані броні?

Нині броні українців — чинні, а вже визнані критичними компанії зберігають право на бронювання. Якщо ж буде виявлена необґрунтованість надання відстрочки конкретним громадянам, бронь буде втрачена.

Як отримати бронь від мобілізації?

В Україні запустили процедуру бронювання працівників через "Дію", як альтернативу поданню паперових документів. Керівники компаній можуть подавати списки військовозобов’язаних з електронним підписом, а система автоматично перевіряє дані про них в реєстрі "Оберіг", факт офіційного працевлаштування та статус підприємства. Відповідь щодо результату розгляду приходить впродовж доби.

Нагадаємо, 8 жовтня у Кабміні зобов’язали поштарів вручати повістки особисто. Якщо адресат отримувати документ відмовляється, працівники пошти робитимуть спеціальну позначку.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що 9 жовтня Верховна Рада заборонила мобілізацію українців віком 18-25 років, які автоматично визнавались військовозобов’язаними через отриманий раніше статус "обмежено придатних".