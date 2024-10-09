Листоноша вручатиме повістки військовозобов'язаним особисто: Кабмін вніс відповідні зміни

Постановою змінюються правила вручення повісток поштою і деталізується, що робити в тій чи іншій ситуації.

Related video

Представник пошти зобов'язаний вручити повістку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) особисто адресату. Про це йдеться у постанові № 1147 від 8 жовтня 2024 року "Про внесення змін до Правил надання послуг поштового зв’язку".

Документом передбачається, що повістка про виклик або оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення з позначками "Повістка ТЦК", "Вручити особисто".

У разі відсутності адресата (одержувача) за зазначеною на рекомендованому листі адресою працівник пошти повинен поінформувати його за наявним номером телефону та/або вкласти до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК". В разі нез'явлення адресатом для одержання рекомендованого листа протягом 3 робочих днів після інформування відділенням поштового зв’язку, працівник пошти робить позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою". Позначка має бути засвідчена підписом та проставленням відбитка пошти. Не пізніше наступного робочого дня такий лист має бути повернутий до відправника.

Якщо адресату вручається поштове відправлення з позначкою "Вручити особисто" або ж внутрішньо рекомендований лист з позначкою "Повістка ТЦК", він підтверджує такий факт своїм підписом та зазначає своє прізвище та ініціали або ім’я та прізвище. Якщо ж він відмовляється засвідчити своїм підписом факт відмови від одержання рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК", працівник пошти робить позначку "Адресат відмовився" і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його відправнику.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін скоротив термін явки до ТЦК за повісткою. Якщо раніше до ТЦК можна було з'явитись протягом двох тижнів, то тепер все залежить від статусу населеного пункту.

В Сумському ТЦК розповіли, як розшукують громадян без оновлених даних. Там зазначили, що переважну більшість з них шукають за допомогою "Укрпошти" або адресного оповіщення