Тепер менше двох тижнів: Кабмін скоротив термін явки до ТЦК за повісткою (фото)

Якщо раніше до ТЦК можна було з'явитись протягом двох тижнів, то тепер все залежить від статусу населеного пункту.

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Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 560. Документом скорочується термін явки до ТЦК. Про це йдеться в постанові уряду від 1 жовтня 2024 р. № 1134.

Раніше зазначалось, що день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше чотирнадцятого дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Тепер Кабміном встановлено, що прибути до ТЦК за повісткою потрібно з населеного пункту, що є адміністративним центром області, протягом семи діб. З інших населених пунктів потрібно прибути до ТЦК протягом десяти діб.

Уряд зменшив строк прибуття до ТЦК Фото: Скриншот

Зазначимо, що за інформацією The Times, до кінця поточного року до лав Збройних сил України необхідно мобілізувати 200 тисяч військових. Наразі цю ціль досягти важко. На цей час ледве мобілізується четверта частина від необхідної кількості через корупцію, нестачу персоналу та хаос в самих ТЦК.

Нагадаємо, що військові частини зможуть мобілізувати добровольців без участі ТЦК, однак це стосується не всіх. Відповідний перелік бойових бригад з функціями рекрутингу має ще затвердити Генштаб. Так новобранці зможуть служити там, де вони захочуть.