Теперь меньше двух недель: Кабмин сократил срок явки в ТЦК по повестке (фото)

Если раньше в ТЦК можно было появиться в течение двух недель, то теперь все зависит от статуса населенного пункта.

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Кабинет министров внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 г. № 560. Документом сокращается срок явки в ТЦК. Об этом идет речь в постановлении правительства от 1 октября 2024 г. № 1134.

Ранее отмечалось, что день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее четырнадцатого дня со дня направления повестки средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.

Теперь Кабмином установлено, что прибыть в ТЦК по повестке нужно из населенного пункта, являющегося административным центром области, в течение семи суток. Из других населенных пунктов нужно прибыть в ТЦК в течение десяти суток.

Правительство уменьшило срок прибытия в ТЦК Фото: Скриншот

Отметим, что по информации The Times, до конца текущего года в ряды Вооруженных сил Украины необходимо мобилизовать 200 тысяч военных. Сейчас эту цель достичь трудно. В настоящее время едва мобилизуется четвертая часть от необходимого количества из-за коррупции, нехватки персонала и хаоса в самих ТЦК.

Напомним, что воинские части смогут мобилизовать добровольцев без участия ТЦК, однако это касается не всех. Соответствующий перечень боевых бригад с функциями рекрутинга должен еще утвердить Генштаб. Так новобранцы смогут служить там, где они захотят.