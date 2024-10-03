Нет даже 20%: Украине нужно мобилизовать 200 тыс. военных до конца года, — The Times

Издание отмечает, что сейчас едва мобилизуется четвертая часть от необходимого количества из-за коррупции, нехватки персонала и хаоса в самих ТЦК.

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До конца текущего года в ряды Вооруженных Сил Украины необходимо мобилизовать 200 тысяч военных. Сейчас эту цель достичь трудно, пишет The Times со ссылкой на народного депутата от политической партии "Голос", секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны Романа Костенко.

Издание отмечает, что сейчас в стране около миллиона мобилизованных солдат. Большинство из них воюют с начала войны. Кроме того, по данным НАТО, Россия ежемесячно мобилизует около 30 тысяч военных, неся "очень большие" потери. Поэтому цель в 200 тысяч необходима, но ее становится все труднее достичь.

Издание, ссылаясь на работника ТЦК из Одесской области, отмечает, что "ведомство значительно не достигает поставленных целей". Он рассказал, что в некоторые дни вручали по 100 повесток, однако откликалось лишь небольшое количество мужчин.

"Мы не мобилизуем даже 20 процентов от того, что нужно", — добавил работник ТЦК.

Среди причин, почему невозможно мобилизовать необходимое количество военных, он назвал коррупцию, бесхозяйственность органов ТЦК и разочарование в работе. По словам неназванного работника ТЦК, коллеги брали взятки за поддельные документы об отсрочке от мобилизации. Кроме того, сказывается нехватка персонала: работники должны брать на себя сразу много функций — от оформления документов до уличного патрулирования. При этом руководство в случае невыполнения обязанностей угрожало отправить сотрудников на передовую.

По информации работника ТЦК, часто к ним приходят мужчины с разного рода заболеваниями, с которыми невозможно мобилизовать — это туберкулез, гепатит или ВИЧ. Очень часто их направляют на ВВК только для того, чтобы убедиться в их болезнях

Ранее Фокус писал, что из-за нехватки военных российская армия захватила Угледар на Донбассе. На данный момент темпы призыва увеличились, однако на фронте все равно недостаточно пехоты, что приводит к территориальным потерям.

Также важен и вопрос демобилизации, потому что украинские военные имеют право на отдых. Поэтому когда человек идет на фронт, он должен знать определенные сроки службы