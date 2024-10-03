На фронте не хватает пехоты: почему пал Угледар и что не так с мобилизацией в Украине

На данный момент темпы призыва увеличились, и вроде бы ТЦК выполняет мобилизационный план, однако на фронте все равно недостаточно пехоты, что приводит к территориальным потерям. Военные рассказали Фокусу, как исправить ситуацию и почему так необходимы четкие сроки службы.

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Армия России захватила Угледар на Донбассе. Одна из причин, которую озвучивают и сами военные, — нехватка человеческого ресурса, чтобы удержать город. Этого же мнения украинский журналист Владимир Бойко. Он отметил, что на фронте не хватает людей.

"На сегодня развал армии достиг таких масштабов, что никакие меры уже не помогут — на фронте просто нет людей. Нет и не будет. Поскольку умирать за прогнивший коррумпированный режим "бусифкованные" солдаты не собираются, а средства принуждения — то есть военную юстицию — 95 квартал ликвидировал еще в 2019 году", — сказал Бойко.

Он рассказал, что перед падением Угледара в 72-ю ОМБр прибыло 50 новобранцев, преимущественно в возрасте 52-56 лет. Из них 30 сразу были отправлены в тыловые подразделения и госпитали, ведь не пригодны к службе на передовой по состоянию здоровья. Тогда как из остальных на второй день 16 военнослужащих дезертировали.

"Таким образом, из пополнения в 50 человек на позиции было отправлено 4, после первой же ротации эти четверо также дезертировали. И такая ситуация — по всему фронту", — добавил журналист.

Однако власть неоднократно рассказывала о том, что мобилизация в Украине идет по плану. Недавно министр обороны Рустем Умеров отметил, что показатели мобилизации выросли втрое.

Фокус поговорил с военными и выяснил, почему на фронте не хватает человеческого ресурса, и объясняет, как это может исправить демобилизация.

Падение Угледара: основные причины, и хватает ли людей в 72-й ОМБр

Основной причиной того, что бойцы ВСУ отошли на новые рубежи от Угледара, является большее количество ресурсов у противника, об этом Фокусу рассказал пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Черных Запорожцев Арсений Прилипка. На вопрос, изменила ли бы ротация ситуацию на этом участке фронта, он отметил, что давление врага не уменьшилось бы.

"Были бы другие переменные в этом уравнении. Другая бригада, другие огневые средства, другой личный состав. Россияне более двух лет потратили, чтобы достичь своей цели, пренебрегая человеческими жизнями и вываливая на наши головы тонны железа", — сказал Прилипка.

Пресс-офицер заявил, что сейчас в бригаде не хватает людей, тогда как пополнений новомобилизованными недостаточно для того, чтобы активно вести боевые действия.

Лейтенантка 47-й ОМБр Анастасия Блищик считает, что Угледар пал не только из-за недостаточного количества пехоты, но и из-за того, что люди уже долго воюют, а сроков демобилизации нет. По ее мнению, это вопрос не к ВСУ, а к парламенту, который не может собраться и принять законопроект. Она отметила, что военные морально и физически истощены, у них уже нет адреналина в крови, а есть апатия ко всему.

"Относительно Угледара, я там не была, я не знаю, однако надо понимать, что нам надо и больше снарядов и больше свежей силы. Я даже вижу, когда приходят новобранцы, они с новым пылом воюют, им это нравится", — заявила Фокусу военнослужащая.

Майор запаса ВСУ и военный аналитик Алексей Гетьман рассказал Фокусу, что этот вопрос касается не только Угледара, но и других городов на передовой, если бы на фронте было бы больше людей на любой позиции, то шансов ее удержать было бы значительно больше. Ведь чем больше пехоты, тем проще давать отпор врагу.

Недостаточно людей на фронте: новобранцы не хотят в пехоту

Анастасия Блищик заявила, что пехоты на фронте уже давно не хватает.

"В первые дни полномасштабного вторжения присоединились все резервисты, то есть те, которые были опытные, участники АТО, которые воевали до полномасштабной войны. И плюс было очень много новобранцев, которые просто пошли, записались в ТРО или взяли в руки оружие. Потом была следующая волна — это уже более сознательные добровольцы, которые не спешили в первые дни, а которые уже думали над тем, к какому подразделению присоединиться, на какую должность, которые уже готовились. И после того уже стало проблемно, потому что война начала затягиваться", — пояснила Блищик.

По ее словам, люди начали менее активно участвовать в армии после того, как поняли, что война затягивается, что это страшно, кровь, смерть. Также произошли вбросы в ТЦК, что это "зло, демоны какие-то". В результате люди разуверились в ВСУ. Однако сейчас также есть добровольцы, которые присоединяются, ищут подразделения, идут на должности, которые хотели, проходят обучение, сроком месяц-два.

"Как на мой взгляд, это не то, как было, когда, например, я вступала в ряды ВСУ. У меня тогда было две недели обучения в центре. То есть сейчас уже и условия лучше, и выбор больше, поэтому сейчас как раз возможность для сознательных граждан участвовать в рядах ВСУ. Однако, конечно, в пехоту не хочет никто", — заявила военная.

Проблема ротаций: бригаду перебрасывают со сложного на сложное направление

Также Блищик отметила, что хотелось бы, чтобы ротация проводилась чаще. Она рассказала, что 47-я бригада всегда переезжает с одного сложного направления на другое сложное.

"Здесь нет такого, что мы выехали с одного сложного направления, отдохнули, и потом нас отправили на какое-то менее сложное направление, где, по сути, надо просто держать оборону, где противник не движется", — сказала она.

По словам военной, бригадам, которые активно не участвовали в боевых действиях, нужно время на раскачку, но его нет. Враг понимает, что слабую бригаду, которая условно стояла на границе и не воевала, а только держала оборону, можно легко продавить. В частности, противник захватывает какой-то населенный пункт преимущественно во время ротаций. С другой стороны, бригаду можно уничтожить полностью, держа на одном участке.

Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отметил, что бойцам нужна ротация. Ведь воин истощается и физически, и морально, а потому не может выполнять свои функциональные обязанности бойца, человека, который должен защищать Родину.

Закон о мобилизации: ситуация с призывом улучшилась, но есть проблемы

Лейтенант 47-й ОМБр отметила, что после принятия закона о мобилизации ситуация с призывом улучшилась. Стало больше новобранцев, однако хотелось бы, чтобы они были моложе.

"Надо понимать, что человек, которому уже 45+, уже не такой энергичный, у него уже и со зрением могут быть проблемы, и ему уже тяжелее дойти на позицию, тянуть на себе 30-40 килограммов снаряжения, БК, еду, воду. Поэтому не хватает именно молодежи. И приезжая в какие-то крупные города, мы видим кучу мужчин, которые именно молодого возраста, которые развлекаются, гуляют, отдыхают. И они даже не боятся, не выглядят ТЦК. Если же приехать куда-то, например, на запад Украины, то в селах нет мужчин. Они уже на фронте, потому что очень много повыгребали оттуда, или другая часть мужчин прячется, поступила в учебные заведения", — рассказала Блищик.

По словам Алексея Гетьмана, на фронте не хватает людей из-за того, что мобилизация идет не таким образом, как бы всем хотелось. Призыв увеличился, однако это не гарантия того, что это даст достаточное количество людей.

"Давайте я простой пример приведу. Вам надо для того, чтобы нормально существовать, например, десять тысяч гривен. У вас было пять, вам подняли заработную плату, и у вас она стала шесть. Вам хватает или нет? Но буду говорить, вам же подняли, ну подняли, но вам все равно не хватает. Так же мобилизация увеличилась, но надо больше людей на фронте, потому что у россиян почти 600 тысяч", — сказал Алексей Гетьман.

Такому количеству врага можно противодействовать с помощью оружия, которое должно в десять раз быть лучше, чем у РФ. В таком случае можно получить существенные преимущества меньшим количеством людей. Гетьман уточнил, что Украина не имеет такого преимущества в вооружении, поэтому нужно то количество военных, которое бы хотя бы примерно сравнялось с массой людей, которая есть у РФ.

Эксперт считает, что для того, чтобы смотивировать мужчин вступить в ряды ВСУ, нужно в СМИ объяснять, что снисходительное отношение к уклонистам — это недопустимо. Тогда как сейчас статистика показывает, что чуть ли не половина украинцев поддерживает уклонистов, отметил он. Также, по его мнению, нужно принять определенные распоряжения для того, чтобы сделать более строгой ответственность за уклонение от службы. Кроме этого, необходимо увеличить права ТЦК и СП.

Он отметил, что еще можно добавить пять-шесть составляющих, которые должны одновременно использоваться, это и даст результат.

Сроки призыва: люди вернутся в ВСУ после демобилизации

По мнению военных, сроки призыва должны быть четкими, однако это не должно быть три года службы. Ведь это очень много, и при принятии такого решения, завтра безумных очередей в военкоматах не будет. Блищик убеждена, что служить нужно год-полтора, как это было во времена АТО, когда было несколько волн призыва, а люди шли добровольно.

"По моим наблюдениям, именно полтора года человек держится и физически, и морально. После того все, человек ничего не хочет. После того мы видим публичные посты о СЗЧ, мы видим, что люди уже выгорают, пишут посты, что они уже не могут", — пояснила она.

По ее словам, во время АТО люди оставались в армии после окончания срока службы. В частности, тогда был год мобилизации, однако мужчины служили год и два месяца, три и т.д.

"Далее они шли домой, не могли адаптироваться в гражданской жизни, и возвращались обратно. И сейчас эти люди до сих пор воюют, потому что они нашли себя на войне, нашли себя в армии, поэтому я думаю, что и сейчас, если начать хоть понемногу отпускать тех, кто сейчас на войне с начала полномасштабного вторжения, через какой-то период времени они бы возвращались. А если чем дальше мы тянем, тем больше эти люди будут делать все, чтобы уже во время третьей войны, а она будет 100%, здесь вопрос времени, чтобы их не мобилизовали", — отметила Блищик.

По словам Гетьмана, установление сроков службы — это важно, ведь люди должны понимать, сколько им нужно воевать, чтобы уволиться.

"Не факт, что когда срок исчерпался, человек бы сразу пошел, как говорится, на дембель. Многие люди продолжали бы контракт на полгода, год, но неопределенность людей очень раздражает", — сказал обозреватель.

Напомним, 2 октября военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев заявил, что на фронте для сохранения позиций не хватает пехоты. По его словам, линия фронта будет приближаться и приближаться.

26 сентября украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил Фокусу, что во время военного положения демобилизация является важной. Ведь бойцы должны знать сроки службы и имеют право на отдых.