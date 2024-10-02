Позиции не удерживаются: на фронте серьезный дефицит пехоты, — боец ВСУ (видео)

По словам Евгения Иевлева, никаких серьезных нововведений в тактике россиян в последнее время не было и их успехи могут быть связаны с тем, что Силам обороны не хватает личного состава.

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На фронте наблюдается сложная ситуация и одна из проблем заключается в том, что для сохранения позиций не хватает пехоты. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, сейчас ключевой проблемой является мобилизация, ведь у украинских защитников на поле боя значительный дефицит пехоты, а без нее позиции сложно удерживать.

"Все говорят, что россияне сделали что-то новое на фронте, что они имели такую динамику в Донецкой области, которую мы могли наблюдать с апреля после боев за Авдеевку. Ничего чрезвычайно нового там не было. Проблема заключается исключительно в том, что у нас очень серьезная нехватка пехоты. Без пехоты позиции не удерживаются", — заявил Евгений Иевлев.

Отдельно боец ВСУ добавил, что украинские штурмовики, несмотря на сложную ситуацию, продолжают отбивать позиции, и уничтожают вражескую технику при помощи беспилотников. На тех рубежах, где продвинулись ВС РФ, уничтожено колоссальное количество их техники. Это является серьезным ударом для вражеской армии.

"Но ключевой вопрос: если нет пехоты, то кто будет держать рубежи? А с пехотой действительно есть определенные проблемы. Не хочу никого пугать, но, к сожалению, линия фронта будет приближаться и приближаться", — подытожил Евгений Иевлев.

На момент публикации материала пресс-служба Командования Сухопутных войск ВСУ не комментировала информацию о возможной нехватке личного состава.

Напомним, 1 октября сообщалось, что мобилизация пошла на спад, поэтому есть потребность в снижении возраста для призыва в ВСУ. По словам народного депутата Романа Костенко, необходимо брать в армию правильных людей, а не всех подряд. Есть проблема, ведь мобилизуют "ограниченно годных", а потому на поле боя "никого нет".