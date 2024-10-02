Позиції не утримуються: на фронті серйозний дефіцит піхоти, — боєць ЗСУ (відео)

За словами Євгена Ієвлєва, жодних серйозних нововведень у тактиці росіян останнім часом не було і їхні успіхи можуть бути пов'язані з тим, що Силам оборони не вистачає особового складу.

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На фронті спостерігається складна ситуація і одна з проблем полягає в тому, що для збереження позицій не вистачає піхоти. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, зараз ключовою проблемою є мобілізація, адже в українських захисників на полі бою значний дефіцит піхоти, а без неї позиції складно утримувати.

"Усі кажуть, що росіяни зробили щось нове на фронті, що вони мали таку динаміку в Донецькій області, яку ми могли спостерігати з квітня після боїв за Авдіївку. Нічого надзвичайно нового там не було. Проблема полягає виключно в тому, що в нас дуже серйозна нестача піхоти. Без піхоти позиції не утримуються", — заявив Євген Ієвлєв.

Окремо боєць ЗСУ додав, що українські штурмовики, попри складну ситуацію, продовжують відбивати позиції і знищують ворожу техніку за допомогою безпілотників. На тих рубежах, де просунулися ЗС РФ, знищено колосальну кількість їхньої техніки. Це є серйозним ударом для ворожої армії.

"Але ключове питання: якщо немає піхоти, то хто буде тримати рубежі? А з піхотою дійсно є певні проблеми. Не хочу нікого лякати, але, на жаль, лінія фронту наближатиметься і наближатиметься", — підсумував Євген Ієвлєв.

На момент публікації матеріалу пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ не коментувала інформацію про можливу нестачу особового складу.

Нагадаємо, 1 жовтня повідомлялося, що мобілізація пішла на спад, тому є потреба в зниженні віку для призову до ЗСУ. За словами народного депутата Романа Костенка, необхідно брати в армію правильних людей, а не всіх підряд. Є проблема, адже мобілізують "обмежено придатних", а тому на полі бою "нікого немає".