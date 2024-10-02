"Довелося виходити з боями": бійці та DeepState повідомляють про окупацію Вугледара (карти)

Військовослужбовець Станіслав Бунятов заявив, що захисникам довелося залишати поранених під час виходу з міста. Боєць Сил оборони "Мучной" попередив, що ЗС РФ вже рушили далі від міста.

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ЗС РФ захопили місто Вугледар у Донецькій області та повернули контроль над селом Обуховка у Курській області. Про це 2 жовтня повідомили у DeepState.

"Волноваський район (за старою адмін.системою) повністю втрачено. Світлина з поїздки в район Вугледару на запрошення побратима Назара, який в той час був ще у 72 ОМБр", — зазначили аналітики.

Фото, опубліковане аналітиками DeepState Фото: DeepState

Що кажуть у ЗСУ?

Старший сержант роти та командир відділення 24 ОШБр "Айдар" ЗСУ Станіслав "Осман" Бунятов наголосив, що за Вугледар боролись та поклали життя хлопці з різних підрозділів.

"Дотримались до того, що бійцям довелося виходити з боями, під ударними дронами, малими групами, залишаючи поранених на розстріл ворогу", — зауважив він.

Вугледар на мапі бойових дій Фото: DeepState

Боєць Сил оборони з позивним "Мучной" розповів, що після захоплення Вугледару ворог почав наступати у бік українських позицій на захід від міста. Захисники перемогли у бою та "затрофеїли" російську БМП.

БМП, яка стала "трофеєм" під Вугледаром Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

"Ворог продовжує розширювати зону контролю на захід та починає активно продавлювати стежку до Богоявленки", — проінформував "Мучной".

Богоявленка та Вугледар на мапі бойових дій Фото: DeepState

У ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ про Вугледар не згадали. Однак у командуванні зазначили, що Сили оборони продовжують операцію на Курщині.

"За минулу добу ворог завдав по Курщині 15 авіаударів, застосувавши 20 керованих авіабомб", — додала пресслужба.

Нагадаємо, аналітики ISW 1 жовтня інформували, що більшість українських підрозділів змогли вийти з Вугледара, не потрапивши в оточення ЗС РФ.

Бійці 72 ОМБр 1 жовтня заявляли, що Сили оборони контролювали окремі частини Вугледара. Інформацію про повну окупацію міста у війську спростовували.