Більша частина підрозділів ЗСУ змогла уникнути оточення та вийти з Вугледару, — ISW

На думку аналітиків, захоплення Вугледару навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій РФ на заході Донецької області, адже росіянам доведеться маневрувати на 30 кілометрах відкритої місцевості.

Related video

Російські війська, ймовірно, захопили Вугледар, проте більша частина українських підрозділів, які знаходились там, змогли покинути місто та не потрапити у російське оточення. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 1 жовтня.

"Масштаб українських втрат наразі невідомий, але поширені повідомлення про виведення українських військ свідчать про те, що більша частина українського контингенту, ймовірно, уникнула російського оточення, яке могло призвести до більших втрат", — йдеться у звіті.

Аналітики підкреслили, що наразі незрозуміло, чи зможуть російські війська швидко просунутися далі Вугледара в найближчому майбутньому., особливо враховуючи те, що захоплення Вугледара відбулося після низки дорогих і невдалих російських штурмів поблизу цього населеного пункту за останні два з половиною роки.

"Захоплення Росією Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, в основному тому, що Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом, а також тому, що російські війська контролювали більшість основних доріг, що ведуть до Вугледара, ще до 1 жовтня, а це означає, що російські війська вже мали можливість певною мірою перекривати українську логістику на цій ділянці фронту", — пояснили в ISW.

Аналітики також зазначили, що Вугледар розташований в 30 кілометрах на південь від основних зусиль Росії в напрямку Покровська, а тому російським військам доведеться маневрувати на 30 кілометрах відкритої місцевості, щоб ефективно підтримувати наступальні операції на південний схід від Покровська.

Крім того, Вугледар також розташований за 23 кілометри на південь від траси Н-15, що тягнеться між Донецьком і прикордонною зоною Донецької та Запорізької областей, тому російським військам доведеться просуватися відкритою місцевістю під час сезону дощів, що наближається, щоб дістатися до цієї траси.

"Грунтова дорога, якою українські війська могли б вийти з Вугледара, незабаром стане непридатною для використання через багнюку, і цілком ймовірно, що російські війська зіткнуться з подібними проблемами, якщо вони незабаром відновлять механізовані атаки в цьому районі", — наголосили в ISW.

Нагадаємо, 1 жовтня у DeepState заявили, що російські війська захопили Вугледар.

У цей же день бійці 72-ї ОМБр заявили, що ЗСУ продовжують контролювати окремі частини Вугледару.