Бої тривають: ворог майже захопив центр Вугледара, — глава Донецької ОВА

Денис Філашкін зазначив, що у Вугледарі ще залишаються люди, однак їх майже неможливо забезпечити гуманітарною допомогою саме через складну ситуацію в місті.

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Ситуація у Вугледарі наразі є вкрай важкою, адже ворог майже захопив центр міста. Наразі там точаться бої, розповідає голова Донецької ОВА Денис Філашкін в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Зараз ворог перебуває майже в центрі міста. Тому дуже складно потрапити органам влади, підрозділам поліції до цих людей, які залишаються в місті", — зазначив він.

За словами Дениса Філашкіна, саме через бої завозити допомогу жителям майже неможливо. Тому у Вугледарі також вкрай важка гуманітарна ситуація.

Він додав, що зараз в місті залишається 107 людей. Дітей серед них немає — вони всі евакуйовані. До містян, які залишились у Вугледарі, у зв'язку з активною фазою війни дуже важко доїхати та довезти гуманітарну допомогу, питну воду та медикаменти.

Глава ОВА додав, що загалом в області залишатися дуже небезпечно, оскільки ворог не припиняє обстрілювати Донеччину. Тільки за добу близько трьох тисяч разів окупанти обстріляли область із майже всіх наявних видів озброєння.

Наразі з області в примусовий спосіб триває обов'язкова евакуація родин із дітьми з 10-кілометрової зони, яка наближена до лінії фронту. Вже вдалося вивезти майже всіх дітей. За словами Філашкіна, до початку повномасштабного вторгнення в області проживали 1 млн 900 людей, зараз там залишаються 350 тисяч.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 1 жовтня ЗС РФ встановили російський прапор у Вугледарі. В той же день військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що втрата контролю над містом може створити певні проблеми.