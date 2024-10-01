ЗС РФ встановили російський прапор у Вугледарі: у ЦПД відреагували, деталі (відео)

У Центрі протидії дезінформації РНБО заявили, що росіяни як завжди поспішають анонсувати свою перемогу.

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В місті Вугледар на Донеччині, де зараз тривають бої, російські окупанти вже встановили свій прапор. Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

"Ворог встановлює свою ганчірку у східній частині Вугледару", — проінформував журналіст.

На оприлюднених кадрах видно, як один з окупантів видерся на верхній поверх будівлі і позує у вікні з триколором.

У Центрі протидії дезінформації РНБО заявили, що росіяни як завжди поспішають анонсувати свою перемогу.

"У Вугледарі тривають активні бої. Росіяни, як завжди, інформаційно видаватимуть свій прапор з одного вікна за захоплення міста. Зараз ситуація важка, і бої тривають станом на цей момент", — написав керівник Центру, військовий Андрій Коваленко.

Водночас російські телеграм-канали повідомляють, що ЗСУ вночі змогли вийти з міста, через що зараз окупанти вільно розгулюють з прапорами населеним пунктом.

Нагадаємо, що 1 жовтня в Силах оборони України повідомили, що російські окупанти змогли просунутися у Вугледарі на Донеччині та вже чіпляють свої "ганчірки" у західній частині міста.

Також повідомлялося, що на Курахівському напрямку окупанти намагалися прорватися колоною з 19 одиниць бронетехніки. Десантники 79-ї бригади ЗСУ відбили масовану російську атаку, розбивши ворожу колону з ББМ та танків.