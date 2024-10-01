ВС РФ установили российский флаг в Угледаре: в ЦПД отреагировали, детали (видео)

В Центре противодействия дезинформации СНБО заявили, что россияне как всегда спешат анонсировать свою победу.

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В городе Угледар Донецкой области, где сейчас идут бои, российские оккупанты уже установили свой флаг. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"Враг устанавливает свою тряпку в восточной части Угледара", — проинформировал журналист.

На обнародованных кадрах видно, как один из оккупантов забрался на верхний этаж здания и позирует в окне с триколором.

В Центре противодействия дезинформации СНБО заявили, что россияне как всегда спешат анонсировать свою победу.

"В Угледаре продолжаются активные бои. Россияне как всегда информационно будут выдавать свой флаг из одного окна за захват города. Сейчас ситуация тяжелая и бои продолжаются по состоянию на данный момент", — написал руководитель Центра, военный Андрей Коваленко.

Между тем, российские телеграм-каналы сообщают, что ВСУ ночью смогли выйти из города, из-за чего сейчас оккупанты свободно разгуливают с флагами по населенному пункту.

Напомним, что 1 октября в Силах обороны Украины сообщили, что российские оккупанты смогли продвинуться в Угледаре Донецкой области и уже цепляют свои "тряпки" в западной части города.

Также сообщалось, что на Кураховском направлении оккупанты пытались прорваться колонной из 19 единиц бронетехники. Десантники 79-й бригады ВСУ отбили массированную российскую атаку, разбив вражескую колонну из ББМ и танков.