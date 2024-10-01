"Остается мало времени": боец ВСУ о боях за Угледар

По словам военнослужащего с позывным "Мучной", ожидать обвала фронта после возможной оккупации Угледара не стоит, поскольку вблизи Богоявленовки есть очередной оборонительный рубеж ВСУ.

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Российские оккупанты смогли продвинуться в Угледаре Донецкой области и уже цепляют свои "тряпки" в западной части города. Об этом в своем телеграмм-канале 1 октября сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"По Угледару: сейчас в городе еще сохраняется интенсивность боевых действий, те кто сейчас там обороняется, отважные воины, которых мы никогда не забудем. Враг в свою очередь пытается полностью охватить западную часть и навешать там своих совковых тряпок. Сегодня п**ары уже смогли дойти до гаражного кооператива на севере города и там закрепиться", — проинформировал он.

"Мучной" добавил, что остается мало времени чтобы покинуть город, некоторые группы украинских защитников пытаются отходить, но выходят далеко не все.

"Пути отхода корректирует дронами разведка хряков, поэтому сами понимаете, что каждое передвижение они держат на контроле! Однако, забегая вперед, ожидать обвала фронта после Угледара не стоит. В районе Новоукраинки — Богоявленовки есть оборонительный рубеж, который каждый день п**арки проверяют КАБами, дронами и т. д.", — рассказал военный.

Ранее военкор Богдан Мирошников сообщал, что в Угледаре продолжаются бои, основные события происходят на флангах, где основной целью врага является обеспечение полного контроля на автодорогой Богоявленка-Угледар, а также пути от 3-й шахты до Богоявленки.

"Оккупант также очень желает перерезать грунтовые дороги, ведущие от города. Продвижение с флангов по границам города в северной части для формирования кольца окружения затормозилось. Наши воины продолжают совершать чудеса. Враг вынужден тратить все больше и больше пехоты и средств поражения, погружаясь в городские бои, хотя они такого не предусматривали. Но несмотря на это, расстояние между ЛБЗ и Богоявленкой является крайне угрожающим", — отметил военкор.

В сводке Генштаба ВСУ 1 октября сообщалось, что на Времовском направлении противник совершил 8 штурмов украинских позиций в районах Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Напомним, что 30 сентября сообщалось, что механизированные штурмы на Угледарском направлении продолжались в районе Водяное — Екатериновка. Также ВС РФ пытаются улучшить свое положение возле Богоявленки.