"Залишається мало часу": боєць ЗСУ про бої за Вугледар

За словами військовослужбовця з позивним "Мучной", очікувати обвалу фронту після можливої окупації Вугледара не варто, оскільки поблизу Богоявленівки є черговий оборонний рубіж ЗСУ.

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Російські окупанти змогли просунутися у Вугледарі на Донеччині та вже чіпляють свої "ганчірки" у західній частині міста. Про це у своєму телеграм-каналі 1 жовтня повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Щодо Вугледару: зараз у місті ще зберігається інтенсивність бойових дій, ті хто зараз там обороняється, відважні воїни, яких ми ніколи не забудемо. Ворог у свою чергу намагається повністю охопити західну частину та навішати там своїх совкових ганчірок. Сьогодні п**ари вже змогли дійти до гаражного кооперативу на півночі міста і там закріпитися", — поінформував він.

"Мучной" додав, що залишається мало часу щоб покинути місто, деякі групи українських захисників намагаються відходити, але виходять далеко не всі.

"Шляхи відходу коригує дронами розвідка хряків, тому самі розумієте, що кожне пересування вони тримають на контролі! Проте, забіжу наперед, очікувати обвалу фронту після Вугледара не варто. В районі Новоукраїнки — Богоявленівки є оборонний рубіж, який щодня п**арки перевіряють КАБами, дронами тощо", — розповів військовий.

Раніше військкор Богдан Мирошніков повідомляв, що у Вугледарі продовжуються бої, основні події відбуваються на флангах, де основною метою ворога є забезпечення повного контролю на автошляхом Богоявленка-Вугледар, а також шляху від 3-ї шахти до Богоявленки.

"Окупант також дуже прагн перерізати ґрунтові дороги, які ведуть від міста. Просування з флангів по кордонах міста у північній частині для формування кільця оточення загальмувалося. Наші воїни продовжують робити дива. Ворог вимушений витрачати все більше та більше піхоти й засобів ураження, погружаючись у міські бої, хоча вони такого не передбачали. Але не дивлячись на це, відстань між ЛБЗ та Богоявленкою є вкрай загрозливою", — зазначив військкор.

У зведенні Генштабу ЗСУ 1 жовтня повідомлялося, що на Времівському напрямку противник здійснив 8 штурмів українських позицій у районах Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

Нагадаємо, що 30 вересня повідомлялося, що механізовані штурми на Вугледарському напрямку тривали в районі Водяне — Катеринівка. Також ЗС РФ намагаються покращити своє положення біля Богоявленки.