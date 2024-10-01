Под Курахово десантники ВСУ разбили колонну ВС РФ из 19 единиц техники (видео)

Для прорыва обороны 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в районе села Константиновка Донецкой области оккупанты бросили в бой 11 ББМ с пехотой при поддержке 8 танков.

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На Кураховском направлении ВС РФ пытались прорваться колонной из 19 единиц бронетехники. Таврические десантники отбили массированную российскую атаку. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения.

"Для прорыва обороны 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в районе села Константиновка Донецкой области оккупанты бросили в бой 11 боевых бронированных машин с пехотой при поддержке восьми танков. Колонны оккупантов сразу натолкнулись на мощное сопротивление десантников 79-ки. Благодаря слаженной боевой работе наших подразделений удалось уничтожить 4 танка и 2 бронемашины с оккупантами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время боя 23 оккупанта навсегда остались в украинской земле, и столько же получили ранения. По российским захватчикам работали из артиллерии и сбросами с дронов.

Также уцелевшая вражеская техника передумала прорывать оборону украинских десантников и почемыкала назад.

Напомним, 12 сентября сообщалось, что десантники ВСУ разгромили колонны ВС РФ из 46 единиц техники. Оккупанты использовали БМП, БТРы, танки и мотоциклы. Между тем рекорд вместо них установили украинские десантники, разбив эту колонну.