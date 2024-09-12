Установлен личный рекорд: десантники ВСУ разгромили колонны ВС РФ из 46 единиц техники

Штурм проходил в 4 волны. Такого количества уничтоженной и поврежденной за один день вражеской техники на направлении ответственности 46-й бригады раньше не было.

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Российские оккупанты на одном из участков фронта решили установить рекорд по использованию техники для механизированного штурма. Они использовали 46 единиц БМП, БТРов, танков и мотоциклов. Между тем рекорд вместо них установили украинские десантники, разбив эту колонну. Об этом сообщили в 46 ОАэМБр ДШВ ВСУ, которая, в частности, работает на Кураховском направлении.

Масштабный механизированный штурм состоялся 12 сентября.

"Российским оккупантам пришло в голову установить очередной рекорд. Четыре волны штурмов с 05:45 до полудня на позиции батальонов нашей бригады должны были, по замыслу врага, проломить оборону украинских десантников. Танки, БТРы, БМП, пехота на мотоциклах — всего на нас перло 46 единиц бронированных и не очень транспортных средств", — говорится в сообщении.

Десантники работали по оккупантам из всех имеющихся у них средств поражения. Было уничтожено 15 единиц техники — 9 БМП, 2 танка, 2 БТРа и 2 мотоцикла и выведено из строя 11 БМП. Это стало личным рекордом для 46-й бригады.

"Такого количества уничтоженной и поврежденной за один день вражеской техники на направлении ответственности 46-й бригады еще действительно не было. Кто из врагов успел вовремя скрыться, тем, считай, повезло — поживут еще. Но недолго", — уверяют десантники.

Напомним, что ВС РФ в районе Селидово накопили достаточно техники, авиации и личного состава, чтобы исправить сделанные ранее ошибки. Поэтому они имеют здесь тактические успехи.