ВС РФ имеют все, чтобы перекрывать "косяки": боец ВСУ о боях под Селидовом

У россиян нет лучшего взаимодействия или планирования операций, чем у Сил обороны, но они могут не учитывать потери, потому что имеют достаточно артиллерии, техники и авиации, рассказывает украинский военный.

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Российские оккупанты в районе Селидово имеют достаточно техники, авиации и личного состава, чтобы исправить сделанные ранее ошибки. Поэтому они имеют здесь тактические успехи. Об этом в своем телеграмм-канале "Говорят Снайпер" 12 сентября сообщил боец 24 ОШБр Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Севернее Селидово п**ары имеют тактические успехи, к сожалению, полностью стабилизировать ситуацию нашим силам не удается. Комплекс проблем, о которых мы с ребятами говорили в течение 2 лет, сложились в одно целое именно на этом направлении, что очень негативно влияет на нашу оборону", — пояснил он.

По словам бойца ВСУ, оккупанты смогли изучить болевые точки Сил обороны, а также имеют преимущество в силе и в средствах в несколько раз и "стабильных непоколебимых партнеров, для которых не существует красных линий".

"Я могу сказать точно, что у врага нет лучшего взаимодействия, или планирования операций чем у нас, часто подразделения, которые наступают, воюют друг с другом и несут большие потери, однако они реально могут на них не обращать внимания, потому что имеют достаточно артиллерии, техники и авиации, для того, чтобы перекрывать свои косяки", — резюмировал Станислав Бунятов.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ 12 сентября сообщили, что Силы обороны сдерживают россиян в районе Селидово.

"На Покровском направлении противник совершил 20 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Новотроицкое, Новогродовка, Гродовка, Селидово и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск РФ и отбили 14 атак, сейчас еще идут шесть боев", — говорится в сообщении.

Напомним, что 12 сентября сообщалось, что ситуация в районе Селидово для Сил обороны ухудшилась. Подразделения ВС РФ приблизились к северным и восточным окраинам города. В то же время бойцы ВСУ могли выйти из села Мариновка, а вскоре возможно отступление с позиций восточнее реки Волчьей.