ЗС РФ мають все, щоб перекривати "косяки": боєць ЗСУ про бої під Селидовим

У росіян немає кращих взаємодії чи планування операцій, ніж у Сил оборони, але вони можуть не зважати на втрати, бо мають вдосталь артилерії, техніки та авіації, розповідає український військовий.

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Російські окупанти в районі Селидового мають вдосталь техніки, авіації та особового складу, щоб виправити зроблені раніше помилки. Через це вони мають тут тактичні успіхи. Про це в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" 12 вересня повідомив боєць 24 ОШБр Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"Північніше від Селидового п**ари мають тактичні успіхи, на жаль, повністю стабілізувати ситуацію нашим силам не вдається. Комплекс проблем, про які ми з хлопцями говорили протягом 2 років, склались в одне ціле саме на цьому напрямку, що дуже негативно впливає на нашу оборону", — пояснив він.

За словами бійця ЗСУ, окупанти змогли вивчити болючі точки Сил оборони, а також мають перевагу в силі та в засобах в кілька разів та "стабільних непохитних партнерів, для яких не існує червоних ліній".

"Я можу сказати точно, що у ворога немає кращої взаємодії, або планування операцій ніж у нас, часто підрозділи, які наступають, воюють один з одним і зазнають великі втрати, проте вони реально можуть на них не зважати, бо мають вдосталь артилерії, техніки та авіації, для того, щоб перекривати свої косяки", — резюмував Станіслав Бунятов.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 12 вересня повідомили, що Сили оборони стримують росіян в районі Селидового.

"На Покровському напрямку противник здійснив 20 штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Новотроїцьке, Новогродівка, Гродівка, Селидове та Михайлівка. Сили оборони України стримують натиск військ РФ та відбили 14 атак, наразі ще точаться шість боїв", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 12 вересня повідомлялося, що ситуація в районі Селидового для Сил оборони погіршилася. Підрозділи ЗС РФ наблизилися до північних і східних околиць міста. Водночас бійці ЗСУ могли вийти з села Маринівка, а незабаром можливий відступ із позицій східніше від річки Вовчої.