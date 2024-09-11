Увійдуть у Селидове: під Покровськом погіршилась ситуація, ЗС РФ взяли нові села, — оглядач

Російські військові спершу закріпились у лісопосадці біля села Маринівка на Покровському напрямку, а згодом окупували населений пункт. Українське командування не підтвердило втрату села, військові та аналітики пишуть про важку ситуацію.

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Підрозділи ЗС РФ наблизились до північних та східних околиць міста Селидове на Покровському напрямку. При цьому бійці ЗСУ могли вийти з села Маринівка і незабаром можливий відступ з позицій східніше річки Вовчої. Про погіршення ситуації на одній з ділянок фронту на Донбасі військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець написав на сторінці Facebook.

Допис Машовця з'явився у мережі близько 8 год. 11 вересня. Оглядач повідомив про можливу втрату села Маринівка, розташованого неподалік від Новогродівки та на північ від Селидового. Ще одне місце, де росіяни мали успіхи — місцевість між Селидовим та Українськом, де ворог створив "клин". Крім того, можливий відступ ЗСУ з села Невельського, яке з трьох боків охоплене лінією боїв. Оптимальні нові позиції — по річці Вовча між Курахівкою та Гірником, написав оглядач. З його слів, росіяни можуть увійти у Селидове з двох напрямків — зі сходу (від Михайлівки) або північного сходу (від Маринівки).

"Ситуація в районі м. Селидове також суттєво погіршилась. Противник дуже близький до того, аби таки увійти у місто зі сходу та північного сходу", — написав Машовець.

Бої на Донбасі - Машовець про ситуацію в Мартинівці під Покровськом 11 вересня Фото: Скриншот

На карті бойових дій проєкту DeepState можна побачити населені пункти, які фігурували у тексті Машовця. Бачимо, що відстань від Селидового до лінії боїв поруч з Маринівкою — близько 2,6 км (по прямій), поруч з Михайлівкою — близько 1,4 км.

Бої на Донбасі - карта лінії фронту під Селидовим та Покровськом 10 вересня Фото: DeepState

Наступ на Покровськ та Селидове — яка ситуація 11 вересня

Генштаб ЗСУ описав ситуацію на Покровському напрямку у звіті, опублікованому о 8:00 11 вересня на сторінці Facebook. Українське командування доповіло про 32 штурми ЗС РФ на даному відтинку фронту. Атаки відбувались на 27-кілометровій дузі від Новоалександрівки до Маринівки. На Курахівському напрямку відбулось 28 російських штурмів поруч з трьома населеними пунктами: Українськом, Красногорівкою, Георгіївкою (14 км по прямій). Втрату Маринівки Генштаб ЗСУ не підтвердив.

Тим часом український військовий з позивним "Мучной" 10 вересня у Telegram написав, що ЗС РФ змогли прорватись поруч з Маринівкою та закріпились у посадці на захід від населеного пункту. Про окупацію села він не повідомляв. Тоді ж бої під Покровськом прокоментував військовий кореспондент Богдан Мірошников. З його слів, росіяни почали більше атакувати поруч з Селидовим — у районі Українська та Гірника. Також він стурбований ситуацією у Невельському, де українські позиції врізаються в лінію фронту: оточення не допустили, але "мішок" все ж є. Кореспондент наголосив, що ситуація на Покровському напрямку "дуже важка", а удари з флангів по противнику "вже не матимуть сенсу".

Бої на Донбасі - "Мучной" про ситуацію в Мартинівці під Покровськом 10 вересня Фото: Скриншот Бої на Донбасі - Мірошников про ситуацію під Покровськом 10 вересня Фото: Скриншот

Зазначимо, 11 вересня аналітики проєкту DeepState розповіли про просування ЗС РФ біля Селидового на Покровському та Курахівському напрямках. Позначки на карті показали, що росіяни перебувають західніше Маринівки і є прорив на 3,6 км від Мемрика між Михайлівкою та Українськом.

Нагадуємо, ЗС РФ могли поцілити ракетою "Іскандер" по шикуванню українських бійців в Сумській області, свідчить геолокація кадрів відео з російських ресурсів.