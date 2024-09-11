Від 200 м до 4 км: ЗС РФ просунулись у трьох селах під Покровськом, — DeepState (карти)

Українським військовим довелось відступити в полях поблизу Селидового, розповіли аналітики DeepState. Згідно зі звітом Генштабу, на даному напрямку зросла кількість штурмів ЗС РФ.

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Підрозділи ЗС РФ продовжують тиснути на позиції ЗСУ на Покровському напрямку і їм вдалось змістити лінію фронту поруч з трьома селами навколо Селидового. Ворог намагається просунутись по трасі Е50 і здобув від 200 м до 4 км у кількох точках на даному напрямку. Про бойові дії на Донбасі аналітики проєкту DeepState написали у Telegram-каналі.

Аналітики опублікували зміни ситуації на фронті станом на ранок 11 вересня. Згідно з їхніми даними, росіяни мають успіхи на Покровському напрямку північніше та східніше Селидового. Зокрема, є просування ЗС РФ на околицях села Маринівка (близько 1 км), Мемрик (близько 3,7 км), Українка (близько 200 м).

На карті DeepState показано, що ворог обходить Маринівку і наближається до дороги Е50: залишилось пройти близько 500 м. Крім того, на карті бойових дій з'явився ще один клин від Мемрика у бік Селидового.

Бої на Донбасі - ситуація на Покровському напрямку станом на 11 вересня Фото: DeepState

Бої на Донбасі станом на 11 вересня

Генштаб ЗСУ увечері 10 вересня доповів про найгарячіші відтинки фронту на Донбасі. На Покровському напрямку знов стало найбільше штурмів ЗС РФ — 27 шт. На другому місці — Курахівський (22 шт.), на третьому — Лиманський (19 шт.). Село Маринівка, про яке ішлося у повідомленні DeepState. згадується у звіті командування: біля нього, а також біля ще семи населених пунктів відбулось 25 атак противника. Вказано, що протягом минулої доби ворог втратив близько 300 осіб (124 — безповоротно, решта — поранені). В цілому підірвали 26 одиниць військової техніки, розповіли у ЗСУ.

Зазначимо, 10 вересня в Міноборони РФ заявили, начебто окупували чотири населених пункти у Донецькій області. У повідомленні росіян згадувалась Красногорівка, Григорівка, Галицинівка, Водяне: більшість з них — на Курахівському напрямку, розташованому південніше Покровського. Генштаб ЗСУ не прокоментував ситуацію, натомість на карті DeepState вказано, що деякі з цих точок дійсно могли опинитись в окупації.

Перед цим, 6 вересня, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пояснили, чому ворог посилив атаки під Кураховим. Одна з можливих причин — бажання вирівняти лінію фронту від Покровська до Вугледара. Друга — намагання вийти на дорогу, яка прямує на Запоріжжя. Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 5 вересня заявив, що росіяни призупинили наступ на Покровському напрямку і вони там не мають стратегічного просування вже шість днів поспіль.

Нагадуємо, 10 вересня аналітики DeepState заявив, що ЗС РФ могли взяти під вогневий контроль Покровськ, південно-східні околиці якого розташований за 8 км від лінії боїв.