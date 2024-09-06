Хочуть взяти Вугледар: ЗС РФ загрожують Кураховому й трасі на Запоріжжя, — ISW (карти)

Російські військкори запевняють, що ЗС РФ просуваються біля Вугледару, пояснили аналітики ISW. Українське командування повідомило, що кількість атак на даному відтинку майже така ж велика, як під Покровськом.

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Російське командування активізувало бої на південний захід від Донецька і намагається окупувати місто Вугледар. Підрозділи ЗС РФ могли просунутись східніше та західніше цього населеного пункту. Також є тиск у бік Курахового і траси H-15 "Донецьк-Запоріжжя". Про можливі загрози на одній з ділянок східного фронту розповіли аналітики Інституту вивчення війни у звіті, який опублікували 5 вересня.

Аналітики ґрунтувались на заявах російських мілітарних блогерів, які рапортували у соцмережах про просування ЗС РФ у районі Вугледара. Зокрема, вони заявили про начебто просування окупантів біля Пречистівки, Золотої Ниви, Макарівки — західніше цього населеного пункту. У звіті вказали, що провели геолокацію кадрів з поля бою, на яких фігурує російський прапор на новозахоплених позиціях. Водночас на схід від Вугледара помітили рух ворога у районі Південнодонбаської шахти №1 (розташована на трасі О0532, за 2,5 км від околиць міста). У звіті пояснили, що активізація росіян може говорити про нові плани росіян на Курахове.

Бої на Донбасі - ситуація під Кураховим та Вугледаром станом на 6 вересня ISW Фото: ISW

На думку аналітиків ISW, ЗС РФ, тиснучи на Курахове та Вугледар, намагаються досягнути відразу кількох цілей. По-перше, вони зможуть "вирівняти" фронт на південний захід від Донецька: орієнтовна довжина дуги — до 80 км. По-друге, таким чином покращать ситуацію на південному фланзі Покровського напрямку. По-третє, зможуть просунутись по трасі Н-15, яка іде через Курахове прямим ходом від Донецька у Запоріжжя.

Бої на Донбасі - як виглядає лінія фронту між Вугледаром та Покровськом Фото: DeepState

"Президент РФ Володимир Путін визнав активізацію наступальних операцій Росії в цьому районі. Скоординовані російські наступальні операції, ймовірно, спрямовані на створення умов для подальших успіхів у пріоритетних наступальних зусиллях ЗС РФ в Покровському напрямку", — підсумовуєтеся у звіті Інституту вивчення війни.

Бої на Донбасі — що відомо

Генштаб ЗСУ у звіті 5 вересня повідомив, що протягом минулої доби під Кураховим росіяни атакували 28 разів, під Покровськом атак було ще більше — 42 шт.

Фокус писав про активізацію ЗС РФ під Кураховим та Вугледаром. Наприклад, 30 серпня відбувся один з найбільших механізованих штурмів на даному відтинку фронту. Бійці 46 аеромобільної бригади показали кадри знищення 13 танків, які вибухали на мінах, від ударів FPV-дронів, артилерії та ПТРК. Тоді ж пресофіцер 33 бригади розповів про дві групи росіян, як намагались зайняти лісопосадки. З його слів, вороги діяли малими штурмовими групами, маскувались, вкопувались, але українські бійці їх виявили та знешкодили.

Нагадуємо, 6 вересня аналітики проєкту DeepState розповіли про просування ЗС РФ під Покровськом, але попередили, що незабаром будуть хороші новини. Напередодні, 5 вересня, CNN опублікувало інтерв'ю з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, який повідомив про те, як саме вплила операція під Курськом на бої на Донбасі.