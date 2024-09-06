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Хочуть взяти Вугледар: ЗС РФ загрожують Кураховому й трасі на Запоріжжя, — ISW (карти)

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Фото: ТАСС | Російські війська намагаються покращити позиції під Донецьком (ілюстративне фото)

Російські військкори запевняють, що ЗС РФ просуваються біля Вугледару, пояснили аналітики ISW. Українське командування повідомило, що кількість атак на даному відтинку майже така ж велика, як під Покровськом.

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Російське командування активізувало бої на південний захід від Донецька і намагається окупувати місто Вугледар. Підрозділи ЗС РФ могли просунутись східніше та західніше цього населеного пункту. Також є тиск у бік Курахового і траси H-15 "Донецьк-Запоріжжя". Про можливі загрози на одній з ділянок східного фронту розповіли аналітики Інституту вивчення війни у звіті, який опублікували 5 вересня.

Аналітики ґрунтувались на заявах російських мілітарних блогерів, які рапортували у соцмережах про просування ЗС РФ у районі Вугледара. Зокрема, вони заявили про начебто просування окупантів біля Пречистівки, Золотої Ниви, Макарівки — західніше цього населеного пункту. У звіті вказали, що провели геолокацію кадрів з поля бою, на яких фігурує російський прапор на новозахоплених позиціях. Водночас на схід від Вугледара помітили рух ворога у районі Південнодонбаської шахти №1 (розташована на трасі О0532, за 2,5 км від околиць міста). У звіті пояснили, що активізація росіян може говорити про нові плани росіян на Курахове.

Бої на Донбасі, Курахове, Вугледар, 6 вересня, ISW Fullscreen
Бої на Донбасі - ситуація під Кураховим та Вугледаром станом на 6 вересня ISW
Фото: ISW

На думку аналітиків ISW, ЗС РФ, тиснучи на Курахове та Вугледар, намагаються досягнути відразу кількох цілей. По-перше, вони зможуть "вирівняти" фронт на південний захід від Донецька: орієнтовна довжина дуги — до 80 км. По-друге, таким чином покращать ситуацію на південному фланзі Покровського напрямку. По-третє, зможуть просунутись по трасі Н-15, яка іде через Курахове прямим ходом від Донецька у Запоріжжя.

Бої на Донбасі, Курахове, Вугледар, 6 вересня, DeepState, карта Fullscreen
Бої на Донбасі - як виглядає лінія фронту між Вугледаром та Покровськом
Фото: DeepState

"Президент РФ Володимир Путін визнав активізацію наступальних операцій Росії в цьому районі. Скоординовані російські наступальні операції, ймовірно, спрямовані на створення умов для подальших успіхів у пріоритетних наступальних зусиллях ЗС РФ в Покровському напрямку", — підсумовуєтеся у звіті Інституту вивчення війни.

Бої на Донбасі — що відомо

Генштаб ЗСУ у звіті 5 вересня повідомив, що протягом минулої доби під Кураховим росіяни атакували 28 разів, під Покровськом атак було ще більше — 42 шт.

Фокус писав про активізацію ЗС РФ під Кураховим та Вугледаром. Наприклад, 30 серпня відбувся один з найбільших механізованих штурмів на даному відтинку фронту. Бійці 46 аеромобільної бригади показали кадри знищення 13 танків, які вибухали на мінах, від ударів FPV-дронів, артилерії та ПТРК. Тоді ж пресофіцер 33 бригади розповів про дві групи росіян, як намагались зайняти лісопосадки. З його слів, вороги діяли малими штурмовими групами, маскувались, вкопувались, але українські бійці їх виявили та знешкодили.

Нагадуємо, 6 вересня аналітики проєкту DeepState розповіли про просування ЗС РФ під Покровськом, але попередили, що незабаром будуть хороші новини. Напередодні, 5 вересня, CNN опублікувало інтерв'ю з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, який повідомив про те, як саме вплила операція під Курськом на бої на Донбасі.