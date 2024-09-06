ЗСУ вибили ворога з околиць Нью-Йорка та під Харковом, ЗС РФ просунулись на 3 км, — DeepState

Російські війська просуваються у бік Куп'янська на Харківщині та обходять Селидове під Покровськом, повідомили аналітики DeepState. Тим часом Сили оборони відсунули ворога на 1 км далі від Харкова.

Related video

Підрозділи ЗСУ станом на вечір 5 вересня звільнили сумарно понад 5 кв. км у боях у двох точках східного фронту. На північ від Харкова вдалось просунутись у Липцях. Біля Нью-Йорка вибили ворога з позицій у Неліпівці. Про напрямки, в яких рухаються ЗС РФ, та про майбутні успіхи українських бійців розповіли аналітики DeepState у Telegram-каналі.

Аналітики оновили карту бойових дій і заявили про вдалі операції Сил оборони на півночі Харківської області та під Торецьком на Донбасі. На Харківщині біля села Липці посунули росіян і звільнили майданчик близько 2,5 кв. км: ЗС РФ відкинули на 1-2 км. На Торецькому напрямку вдалось звільнити плацдарм у Неліпівці: на карті бачимо, що зникли "язики", які охоплювали українські позиції у Нью-Йорку і проходили далі. Площа звільненої території — 2,9 кв. км, свідчать дані DeepState. Водночас у боях на Донбасі ЗС РФ вдається обходити Часів Яр з півночі, а Селидове — з півдня, показують останні позначки аналітиків на карті. Втім, вони попередили, що найближчим часом будуть позитивні новини: про що ідеться, не уточнили.

Бої на сході - ситуація в Нью-Йорку під Торецьком 6 вересня Фото: DeepState Бої на сході - ситуація в Липцях біля Харкова 6 вересня Фото: DeepState

Біля Часового Яру ЗС РФ просуваються в районі села Калинівка, написали у каналі DeepState. Орієнтовно — на 700 м. Біля Селидового на Покровському напрямку — росіяни посунули українців у трьох точках: у Лісівці, Галицинівці, Гірнику. Лінія фронту змістилась на 3 км, показує карта.

Бої на сході - ситуація під Селидового під Покровськом 6 вересня Фото: DeepState Бої на сході - ситуація під Часового Яру 6 вересня Фото: DeepState

Ще дві точки, де маю успіхи підрозділи ЗС РФ — це села Піщане та Новоселівське на Куп'янському напрямку, пояснили аналітики. На карті бачимо "язики", які охоплюють перше село і розширення плацдарму під другим.

Бої на сході - ситуація під Куп'янськом 6 вересня Фото: DeepState

У звіті Генштабу ЗСУ станом на 22:00 5 вересня вказано, що найбільше атак ЗС РФ було під Покровськом (42), Кураховим (28) та Торецьком (15). На інших ділянках, про які згадали аналітики, штурмів було менше: навколо Часового Яру — 13, біля Куп'янська — 15, під Харковом — сім.

Зазначимо, 5 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив у інтерв'ю CNN, що ворога вдалось призупинити на Покровському напрямку. Генерал повідомив, що протягом шести днів вони не просунулись у жодній точці. Причина такої ситуації — вдала операція Сил оборони в Курській області. Російське командування вирішило рятувати ситуацію на даному напрямку, тому зняло з фронту резерви: десятки тисяч солдатів ЗС РФ поїхало звільняти Суджу. Зі слів командувача, Україна мала кілька цілей, починаючи операцію на російській території. Серед них — покращення ситуації на Донбасі та захист Сумської області від нового вторгнення РФ.

Нагадуємо, 5 вересня представники російської влади заявили, що начебто планують зупинити Курську АЕС на тлі атак ЗСУ. Тим часом опитування "Левада-Центру" показало, як події в Курській області вплинули на росіян.