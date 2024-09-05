Можуть бути проблеми: "Росатом" хоче зупинити Курську АЕС на тлі операції ЗСУ

Курська АЕС, хоча і є застарілою, але забезпечує електроенергією 90% промислових підприємств Курської області.

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Роботу Курської атомної електростанції (АЕС) можуть зупинити через тривалу операцію ЗСУ в Курській області. Про варіант зупинки АЕС у місті Курчатов повідомив глава "Росатома" Олексій Лихачов, пише Moscow Times.

"Розглядався такий варіант. Ми його аналізували", — сказав він на полях Східного економічного форуму, який відбувається у Владивостоці.

Лихачов додав, що наразі рішення про зупинку станції не ухвалено, оскільки вона вкрай важлива для регіону.

"Курська АЕС дуже велике значення має, відіграє важливу роль в енергопостачанні всього регіону, це вкрай важливо зараз. Із чотирьох блоків один працює. Поки що ми вважаємо, що вжитих заходів безпеки достатньо", — зазначив глава "Росатома".

Відомо, що Курська АЕС є найважливішим вузлом Єдиної енергетичної системи Росії. Частка Курської атомної станції у встановленій потужності всіх електростанцій Чорнозем'я становить 35%. Вона забезпечує електроенергією 90% промислових підприємств Курської області.

Курська АЕС Фото: Ведомости

Водночас Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, вважає, що зупинка Курської АЕС матиме тимчасовий ефект. Він пояснив, що станція живить два гірничорудні басейни та один металургійний комбінат. У разі зупинки енергоблоків там можуть виникнути проблеми: потрібен буде час для налагодження альтернативних схем подачі електроенергії.

Але загалом енергетична система РФ не відчує наслідків відключення. Адже, як зазначив Омельченко, у Росії немає дефіциту генерації на відміну від України, в якій дефіцит виник через обстріли ЗС РФ.

"У них загалом потужність генерації становить близько десь 250 ГВт, і тому втрата 2 ГВт — це менше 1%. Це до якихось критичних наслідків не призведе", — повідомив Омельченко.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що відбувається в Курчатові, місті, де і розташована Курська АЕС. У місто закрито вільний в'їзд, а солдати російської армії розмістилися в місцевій школі.

Водночас військові експерти вважають, що російські війська стиратимуть з лиця Землі власну Курську область, намагаючись відбити наступ ЗСУ і не зважаючи на військові втрати.