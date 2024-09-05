Можуть бути проблеми: "Росатом" хоче зупинити Курську АЕС на тлі операції ЗСУ
Курська АЕС, хоча і є застарілою, але забезпечує електроенергією 90% промислових підприємств Курської області.
Роботу Курської атомної електростанції (АЕС) можуть зупинити через тривалу операцію ЗСУ в Курській області. Про варіант зупинки АЕС у місті Курчатов повідомив глава "Росатома" Олексій Лихачов, пише Moscow Times.
"Розглядався такий варіант. Ми його аналізували", — сказав він на полях Східного економічного форуму, який відбувається у Владивостоці.
Лихачов додав, що наразі рішення про зупинку станції не ухвалено, оскільки вона вкрай важлива для регіону.
"Курська АЕС дуже велике значення має, відіграє важливу роль в енергопостачанні всього регіону, це вкрай важливо зараз. Із чотирьох блоків один працює. Поки що ми вважаємо, що вжитих заходів безпеки достатньо", — зазначив глава "Росатома".
Відомо, що Курська АЕС є найважливішим вузлом Єдиної енергетичної системи Росії. Частка Курської атомної станції у встановленій потужності всіх електростанцій Чорнозем'я становить 35%. Вона забезпечує електроенергією 90% промислових підприємств Курської області.
Водночас Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, вважає, що зупинка Курської АЕС матиме тимчасовий ефект. Він пояснив, що станція живить два гірничорудні басейни та один металургійний комбінат. У разі зупинки енергоблоків там можуть виникнути проблеми: потрібен буде час для налагодження альтернативних схем подачі електроенергії.
Але загалом енергетична система РФ не відчує наслідків відключення. Адже, як зазначив Омельченко, у Росії немає дефіциту генерації на відміну від України, в якій дефіцит виник через обстріли ЗС РФ.
"У них загалом потужність генерації становить близько десь 250 ГВт, і тому втрата 2 ГВт — це менше 1%. Це до якихось критичних наслідків не призведе", — повідомив Омельченко.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що відбувається в Курчатові, місті, де і розташована Курська АЕС. У місто закрито вільний в'їзд, а солдати російської армії розмістилися в місцевій школі.
Водночас військові експерти вважають, що російські війська стиратимуть з лиця Землі власну Курську область, намагаючись відбити наступ ЗСУ і не зважаючи на військові втрати.