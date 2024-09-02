Завдаватимуть удару за ударом: росіяни будуть знищувати Курську область, — експерт

Водночас, на думку Олександра Коваленка українські війська закріплюються в Курській області та продовжують брати полонених для обмінного фонду.

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Російські війська з використанням керованих авіаційних бомб знищуватимуть Курську область, як вони це роблять з українськими містами. Про це розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в ефірі Київ24.

"Так, вони будуть поступово завдавати удару за ударом по Суджі, використовуючи керовані авіаційні бомби, тобто вони будуть стирати Курську область з обличчя землі — те ж саме, що роблять і з українськими містами", — розповів він.

Експерт додав, що українські Сили оборони не збираються виходити з Курської області. Навпаки, їхня зона контролю буде тільки розширюватися.

"У нас ще є перспектива взяття під контроль Лужковскього району, а отже, зона контролю буде розширюватися. Зараз ніхто з Курської області не збирається йти. Сили оборони України там закріплюються і, до речі, знову ж таки, не просто закріплюються, а й продовжують розширювати зону контролю. Тому питання щодо Курської області далеке від закриття", — наголосив Олександр Коваленко.

Зазначимо, що операція Збройних сил України в Курській області збентежила президента РФ Володимира Путіна, а також шокувала деяких українських командирів. Україна використовує ефект несподіванки, щоб завдати удару глибше в тилу РФ, і продовжує брати все більше полонених для поповнення обмінного фонду.

Водночас вторгнення України в Курську область не знизило рівень підтримки війни проти України серед росіян. Цей рівень залишається високим із 2022 року. Більшість підтримують війну — і цей показник зріс з липня 2024-го.