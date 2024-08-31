Курська операція приголомшила росіян, збентежила Путіна та шокувала бійців ЗСУ, — WSJ

Журналісти пояснили, що Україна використовує нову тактику та військову техніку, щоб отримати перевагу на ділянках, де російська оборона просідає.

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Операція Збройних сил України в Курській області збентежила президента РФ Володимира Путіна, а також шокувала деяких українських командирів. Про це пише "Українська правда" з посиланням на статтю The Wall Street Journal.

Журналісти зазначили, що зухвала операція приголомшила Росію, адже українські війська швидко подолали прикордонну оборону та взяли під контроль близько 100 населених пунктів Курській області.

"Наступ збентежив російського президента Володимира Путіна, підняв бойовий дух українців після року виснажливої оборонної війни і показав США та іншим партнерам, що Україна ще може боротися", — йдеться у матеріалі.

Але, як пише WSJ, операція в Курській області здивувала і українських бійців, які до останнього про неї знали, бо головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський тримав її у таємниці. Лише наприкінці липня він зібрав старших офіцерів на секретну нараду, де розкрив свій план.

На цій нараді, за даними журналістів, Сирський сказав, що українська армія переломить ситуацію, зайшовши на територію Росії, чого не було з часів Другої світової війни.

Начальник штабу 61-ї механізованої бригади підполковник Артем Холодкевич, який був на цій зустрічі, сказав, що його першою реакцією був шок.

Водночас видання наголошує, що успіх Курської операції буде визначатися за кількома показниками:

чи призведе вона до довготривалих перемог або до більших втрат на полі бою;

чи принесе політичні дивіденди, які призведуть до збільшення військової підтримки з боку США та їхніх союзників;

чи посилить позицію України в будь-яких майбутніх мирних переговорах.

Журналісти пояснили, що наразі Україна використовує ефект несподіванки, щоб завдати удару глибше в тил РФ, а також продовжує брати все більше полонених, щоб поповнити обмінний фонд.

"Україна використовує нову тактику і техніку, щоб отримати перевагу там, де російська оборона слабша, в тому числі застосовує невеликі безпілотники з вибуховими пристроями для збиття вертольотів і російських розвідувальних дронів", — йдеться у статті WSJ.

Нагадаємо, 31 серпня французька газета le Monde оприлюднила матеріал, в якому йдеться про те, що Олександр Сирський не допустив ГУР МО до операції в Курській області "з особистих причин".