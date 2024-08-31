Олександр Сирський не допустив ГУР до операції в Курській області. Як стверджують джерела французького видання, "він сам хотів отримати свій момент слави".

Related video

Генеральний штаб Збройних сил України не допустив російських повстанців, які беруть участь у бойових діях проти армії Путіна, до найзухвалішої військової операції Києва за два з половиною роки — наступу в Курській області. Про це пише французька газета le Monde.

І політик Ілля Пономарьов, який очолює Легіон "Свобода Росії", і командир Російського добровольчого корпусу (РДК) Денис Капустін, відомий як "Рекс", підтвердили, що їхні підрозділи були виключені з наступу.

Крім того, вони підтвердили, повідомляє видання, що військова розвідка, яка координує дії російських добровольців і проводить власні операції на території супротивника, також була виключена Генштабом з операції в РФ або, принаймні, з початкової фази наступу.

Важливо

"Погодилися воювати в лавах РДК": частина полонених із Курської області перейшла на бік України, — соцмережі

"ГУР та її російські бійці були виключені з операції, але не з військових причин", — сказало виданню джерело, близьке до російських добровольчих рухів.

"Це скоріше з особистих причин: [командувач української армії генерал Олександр] Сирський, у якого є певне суперництво з [головою військової розвідки генералом Кирилом] Будановим, хотів отримати свій момент слави, якщо операція буде успішною", — розповіло джерело.

Нагадаємо, в ISW повідомили, що ЗСУ просунулися в районі Суджі, продовжуючи атакувати поблизу Кореневого, Комарівки та інших населених пунктів.

Однак журналісти Times писали, що ЗСУ в Курській області не вистачає боєприпасів.