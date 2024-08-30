"Знову зіткнулися зі снарядним голодом": ЗСУ в Курській області не вистачає боєприпасів, — The Times

Підрозділи Збройних сил України, які беруть участь у бойових діях на території Курської області Росії, відчули брак боєприпасів. ЗС РФ почали давати відсіч і утримувати зайняті території стало складніше.

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Деякі підрозділи Сил оборони України, які беруть участь у військовій операції на території Курської області Росії, вочевидь, мають складнощі з боєприпасами. Про це пише британське видання The Times.

Як повідомляють журналісти, унаслідок обстрілу позицій ЗСУ в одному з населених пунктів на північний захід від Суджі бійці гранатометного підрозділу, не отримавши підтримку артилерії, були поранені та евакуйовані в госпіталь.

"Наша артилерія не стріляла. Ми знову зіткнулися зі снарядним голодом", — зазначив боєць із позивним "Пророк", якого під час обстрілу поранило в руку осколком від ворожого снаряда.

Він припускає, що його підрозділ, у якому всього 11 осіб, проник на територію ворога далі, ніж планувало командування.

"Ми бігали, прикидаючись, що нас набагато більше, ніж було. Якби російські військові знали, як нас мало, вони б просунулися раніше", — вважає боєць.

"Пророк" додав, що через брак ресурсів бійцям його підрозділу довелося повзти і ховатися, щоб дістатися до евакуаційного пункту.

"Хлопці, які все ще там, б'ються як тигри. Це набагато складніше, ніж здається в новинах", — зазначив військовослужбовець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Курській області Росії, ймовірно, знищили основний бойовий танк M1A1 Abrams, поставлений Пентагоном українській армії.

Також ми писали, що журналісти The Telegraph вважають, що Захід повинен збільшити підтримку України. Курська операція може стати найкращим шансом, щоб закінчити війну.