Подразделения Вооруженных сил Украины, которые участвуют в боевых действиях на территории Курской области России, почувствовали нехватку боеприпасов. ВС РФ начали давать отпор и удерживать занятые территории стало сложнее.

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Некоторые подразделения Сил обороны Украины, участвующие в военной операции на территории Курской области России, очевидно, испытывают сложности с боеприпасами. Об этом пишет британское издание The Times.

Как сообщают журналисты, в результате обстрела позиций ВСУ в одном из населенных пунктов к северо-западу от Суджи бойцы гранатометного подразделения, не получив поддержку артиллерии, были ранены и эвакуированы в госпиталь.

"Наша артиллерия не стреляла. Мы снова столкнулись со снарядным голодом", — отметил боец с позывным "Пророк", которого во время обстрела ранило в руку осколком от вражеского снаряда.

Он предполагает, что его подразделение, в котором всего 11 человек, проникло на территорию врага дальше, чем планировало командование.

"Мы бегали, притворяясь, что нас гораздо больше, чем было. Если бы российские военные знали, как нас мало, они бы продвинулись раньше", — считает боец.

"Пророк" добавил, что из-за нехватки ресурсов бойцам его подразделения пришлось ползти и прятаться, чтобы добраться до эвакуационного пункта.

"Парни, которые все еще там, сражаются как тигры. Это намного сложнее, чем кажется в новостях", — отметил военнослужащий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Курской области России, вероятно, уничтожили основной боевой танк M1A1 Abrams, поставленный Пентагоном украинской армии.

Также мы писали, что журналисты The Telegraph считают, что Запад должен увеличить поддержку Украины. Курская операция может стать лучшим шансом, чтобы закончить войну.