Дошли до Нижней Паровой, штурмуют Коренево: ВСУ продвинулись в районе Суджи, — ISW (карта)

По словам аналитиков, видео от 29 августа показывает, что российские силы, вероятно, вернули Уланок (к юго-востоку от Суджи) и восточное Коренево. ВСУ продолжали атаковать вблизи Коренево, Комаровки и других населенных пунктов.

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Недавно Силы обороны Украины незначительно продвинулись в районе Суджи. Российские силы, в свою очередь, 29 августа вернули себе некоторые районы Курской области. Геолоцированные кадры, опубликованные 29 августа, показывают, что украинские силы достигли Нижней Паровой (к северу от Суджи) и продвинулись в северо-западную часть поселения. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 29 августа.

Дополнительные кадры за 29 августа показывают, что российские силы, вероятно, вернули Уланок (к юго-востоку от Суджи) и восточное Коренево. ВСУ продолжали атаковать вблизи Коренево, Комаровки (к юго-западу от Коренево), Кремяного (к востоку от Коренево), Любимовки (к юго-востоку от Коренево), Леонидовки (к северо-западу от Суджи), Малой Локни и Русского Поречного (к северу от Суджи), Мартыновки (к северо-востоку от Суджи) и в Борках (к юго-востоку от Суджи).

Суджа на карте

Российские источники утверждают, что ВСУ продолжают штурмовать Коренево, пытаясь проложить путь к Рыльску. Сообщается, что подразделения российского оперативно-тактического формирования "Каскад" ведут бои в районе Коренево, хотя, по некоторым данным, российское военное командование ранее распустило это формирование.

Напомним, что, по оценкам аналитиков, ВСУ в масштабной контратаке могут взять российские войска в окружение на южном фланге Покровска.

Также сообщалось, что ВСУ разбили две группы ВС РФ, которые пытались десантироваться на Кураховском направлении.