Дійшли до Нижньої Парової, штурмують Кореневе: ЗСУ просунулися в районі Суджі, — ISW (карта)

За словами аналітиків, відео від 29 серпня показує, що російські сили, ймовірно, контролюють Уланок (на південний схід від Суджі) і східне Кореневе. ЗСУ продовжували атакувати поблизу Кореневого, Комарівки та інших населених пунктів.

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Нещодавно Сили оборони України незначно просунулися в районі Суджі. Російські сили, зі свого боку, 29 серпня повернули собі деякі райони Курської області. Геолоковані кадри, опубліковані 29 серпня, показують, що українські сили досягли Нижньої Парової (на північ від Суджі) і просунулися в північно-західну частину поселення. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 29 серпня.

Додаткові кадри за 29 серпня показують, що російські сили, ймовірно, повернули Уланок (на південний схід від Суджі) і східне Кореневе. ЗСУ продовжували атакувати поблизу Кореневого, Комарівки (на північний захід від Кореневого), Крем'яного (на схід від Кореневого), Любимівки (на південний схід від Кореневого), Леонідівки (на північний захід від Суджі), Малої Локні та Руського Порічного (на північ від Суджі), Мартинівки (на північний схід від Суджі) та в Бірках (на південний схід від Суджі).

Суджа на карті

Російські джерела стверджують, що ЗСУ продовжують штурмувати Кореневе, намагаючись прокласти шлях до Рильська. Повідомляється, що підрозділи російського оперативно-тактичного формування "Каскад" ведуть бої в районі Кореневого, хоча, за деякими даними, російське військове командування раніше розпустило це формування.

Нагадаємо, що, за оцінками аналітиків, ЗСУ в масштабній контратаці можуть взяти російські війська в оточення на південному фланзі Покровська.

Також повідомлялося, що ЗСУ розбили дві групи ЗС РФ, які намагалися десантуватися на Курахівському напрямку.