Операция ВСУ в Курской области под вопросом: Запад должен помочь Украине, — СМИ

По словам журналистов, сложившаяся ситуация может быть лучшим шансом, чтобы положить конец конфликту на истощение, который был спровоцирован безрассудством со стороны РФ и колебаниями Запада.

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Операция в Курской области сильно потрясла Москву. Кремль уже готовит общественность к тому, что наступление ВСУ продлится месяцы. Об этом пишет издание The Telegraph.

По словам журналистов, военный успех операции ВСУ в Курской области все еще находится под вопросом. Так, есть свидетельства того, что часть сил Россия перебрасывает из Украины, однако наступление оккупантов в Донецкой области продолжается.

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Издание пишет, что ВСУ важно добиться успеха в Курской области, чтобы замедлить действия ВС РФ в самой Украине. При этом что операция крайне важна политически. Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться использовать захваченных в плен российских срочников для освобождения украинских военнопленных.

Кроме того, как сообщается, удержание российских территорий может сыграть роль в переговорах с Россией.

Поэтому, как говорится в материале, Запад должен увеличить поддержку. Так, сложившаяся ситуация может быть лучшим шансом, чтобы положить конец войне на истощение, которая была создана безрассудством со стороны РФ и колебаниями Запада.

Удержание российских территорий, как сообщается, послужило бы "козырем" в переговорах. При чем все достижения достигнуты вопреки, а не благодаря Западу.

Издание пишет, что факт того, что вторжение пока не побудило Великобританию и другие страны расширить дальнейшие поставки оружия, озадачивает и расстраивает. Операция в Курской области подорвала аргумент о том, что Россия применит ядерное оружие, если будут пересечены определенные "красные линии".

В самой России, как говорится в материале, тоже меняется ситуация. В ней растут сомнения относительно силы теперешнего режима. Будет неудивительно, если в РФ снова появится фигура подобна погибшему главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

По мнению журналистов, Запад должен предоставить Украине больше оружия и разрешений его использовать.

Ранее СМИ сообщали, что россияне не будут перебрасывать войска из Украины для обороны Курской области. ВС РФ продолжают наступление на востоке Украины, одновременно пытаясь отразить вторжение на свою территорию.

Также, по словам журналистов, Украина в Курской области окружает 3000 российских солдат и готовится к долгим боям. Журналисты отмечают, что наступление в Курской области хоть и не имеет широкого влияния на планы Путина, однако нанесло удар по его обещанию, что "СВО" не повлияет на жизнь простых россиян.