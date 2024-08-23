Операція ЗСУ в Курській області під питанням: Захід має допомогти Україні, — ЗМІ

За словами журналістів, ситуація, що склалася, може бути найкращим шансом, щоб покласти край конфлікту на виснаження, який був спровокований нерозсудливістю з боку РФ і коливаннями Заходу.

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Операція в Курській області сильно вразила Москву. Кремль уже готує громадськість до того, що наступ ЗСУ триватиме місяці. Про це пише видання The Telegraph.

За словами журналістів, військовий успіх операції ЗСУ в Курській області все ще перебуває під питанням. Так, є свідчення того, що частину сил Росія перекидає з України, однак наступ окупантів у Донецькій області триває.

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Видання пише, що ЗСУ важливо домогтися успіху в Курській області, щоб уповільнити дії ЗС РФ у самій Україні. При цьому що операція вкрай важлива політично. Президент України Володимир Зеленський може спробувати використати захоплених у полон російських строковиків для звільнення українських військовополонених.

Крім того, як повідомляється, утримання російських територій може зіграти роль у переговорах із Росією.

Тому, як ідеться в матеріалі, Захід має збільшити підтримку. Так, ситуація, що склалася, може бути найкращим шансом, щоб покласти край війні на виснаження, яка була створена нерозсудливістю з боку РФ і коливаннями Заходу.

Утримання російських територій, як повідомляється, послужило б "козирем" у переговорах. При чому всі досягнення досягнуті всупереч, а не завдяки Заходу.

Видання пише, що факт того, що вторгнення поки що не спонукало Велику Британію та інші країни розширити подальші поставки зброї, спантеличує і засмучує. Операція в Курській області підірвала аргумент про те, що Росія застосує ядерну зброю, якщо будуть перетнуті певні "червоні лінії".

У самій Росії, як ідеться в матеріалі, теж змінюється ситуація. У ній зростають сумніви щодо сили теперішнього режиму. Буде не дивно, якщо у РФ знову з'явиться фігура, подібна до загиблого глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

На думку журналістів, Захід має надати Україні більше зброї та дозволів її використовувати.

Раніше ЗМІ повідомляли, що росіяни не будуть перекидати війська з України для оборони Курської області. ЗС РФ продовжують наступ на сході України, одночасно намагаючись відбити вторгнення на свою територію.

Також, за словами журналістів, Україна в Курській області оточує 3000 російських солдатів і готується до довгих боїв. Журналісти зазначають, що наступ у Курській області хоч і не має широкого впливу на плани Путіна, проте завдав удару по його обіцянці, що "СВО" не вплине на життя простих росіян.